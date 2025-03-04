Baltijas balss logotype

Голландские ученые научились разбивать тромбы, просверливая их роботами-магнитами 0

Люблю!
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Голландские ученые научились разбивать тромбы, просверливая их роботами-магнитами

Если у вас образовался тромб, который мешает нормальному кровотоку, то необходима срочная операция. В противном случае сгусток может оторваться, что приведет к летальному исходу. Ученые придумали, как избавляться от тромбов без оперативного вмешательства.

В норме тромбы образуются в основном в мелких сосудах и рассасываются, когда разрушенные ткани восстановлены. Но иногда в этом процессе происходит сбой: в сосудах появляются большие сгустки крови, которые не исчезают самостоятельно.

Со временем тромб становится больше в объемах, тяжелеет и отслаивается от сосуда. Сгусток может полностью перекрыть ток крови, закупорить артерию в головном мозге или легком — в таком случае человек ощущает резкую боль, начинает задыхаться, теряет сознание. У врачей есть очень мало времени, чтобы спасти ему жизнь.

Специалисты из Университета Твенте в Нидерландах совместно с коллегами из Медицинского центра Университета Радбуды придумали, как удалять тромбы без операции. Эксперты провели исследование, в котором изучали, как с помощью микророботов избавляться от сгустков крови, в том числе и в труднодоступных местах.

Эксперты выделили три метода удаления тромбов:

  • механическое дробление,

  • химическое растворение,

  • сочетание обеих методик.

tromb_4.jpg

Три способа растворения тромбов: механический, химический и гибридный. Источник: Университет Твенте.

Последний, комбинированный подход, считается наиболее последовательным и безопасным, поскольку он разрушает тромбы и растворяет их фрагменты. Это помогает полностью исключить вероятность перемещения кровяного сгустка, а также возникновения возможных осложнений.

Именно сочетание механического дробления и химического растворения легло в основу создания новой технологии. Эксперты разработали магнитные микророботы, которые имеют форму крошечного винта, они могут перемещаться по сосудам, проникая даже в труднодоступные места.

Ученые провели эксперимент, в котором была задействована сосудистая сетка овцы в качестве биоматериала. Под контролем рентгеновских лучей крошечный робот точно обнаружил тромбы даже в мелких кровеносных сосудах. Он без проблем удалил кровяные сгустки, при этом никак не повредив артерии.

Роботы печатаются на 3D-принтере. В основе разработки — два крошечных винтика, соединенных магнитом, благодаря которому роботом можно управлять дистанционно.

«Это крошечный магнит — всего один миллиметр в длину и такой же в диаметре. Он расположен так, чтобы вращать винт в обоих направлениях. Это позволяет роботу плыть против течения, а затем разворачиваться, чтобы плыть обратно. Конструкция, похожая на винт, позволяет эффективно просверливать тромбы», — пояснил Ислам Халил, один из ведущих авторов исследования.

Помимо разрушения тромбов и восстановления кровотока в артериях, эта технология имеет потенциал для других целевых методов лечения. Например, роботы могут доставлять лекарства непосредственно в определенные области тела, где они больше всего нужны. Такой подход сводит к минимуму побочные эффекты.

Эксперты надеются, что в ближайшем будущем смогут запатентовать технологию и выйти с ней на мировой рынок. Однако для начала необходимо провести успешные клинические испытания на людях. Этим исследователи и займутся в ближайшее время.

#исследования #здоровье #тромб
4
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
О чем свидетельствует боль в желудке
О чем свидетельствует боль в желудке
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео