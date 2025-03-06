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Какие каши могут принести вред: кому нельзя их есть 0

Люблю!
Дата публикации: 06.03.2025
Napensii
Какие каши могут принести вред: кому нельзя их есть
ФОТО: depositphotos

Каши из цельного зерна давно отнесли в разряд здорового питания. Особенно их рекомендуют есть в период простуд, поскольку они являются источником витаминов, минералов и углеводов, которые так необходимы нашему организму.

Кому нельзя есть кашу?

Да, от употребления каш лучше отказаться тем, кто страдает хроническими заболеваниями или избыточной массой тела.

Рисовая каша

Каши из белого риса противопоказаны диабетикам. Они провоцируют резкое увеличение уровня сахара в крови. Ученые провели эксперимент и доказали, что употребление шлифованного риса более пяти раз в неделю (по 150 граммов) увеличивает шансы заболеть диабетом на 17%. Также частое употребление белого риса может вызвать появление камней в почках.

Гречневая каша

Гречневая каша противопоказана при почечной недостаточности. Еще гречка может испортить самочувствие людям, склонным к запорам и газообразованию, а также больным сахарным диабетом.

Пшенная каша

Пшенную кашу не рекомендуется употреблять при болезнях почек, повышенной кислотности желудка, гастрите, язве и подагре.

Перловая каша

В перловой крупе содержится много глютена, поэтому она очень тяжело переваривается.

Каша из булгура

Эта крупа из пшеницы может негативно влиять на людей, имеющих заболевания почек. Также большое количество клетчатки в булгуре может навредить при гастрите или колите. Рекомендуется исключить из рациона эту крупу при остром течении панкреатита или холецистита. Кроме того, не стоит есть слишком много булгуру людям, имеющим диагностированный сахарный диабет.

#каши #здоровье
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