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Тайны королевского двора: Карл III решил рассказать правду о гибели принцессы Дианы 0

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Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Тайны королевского двора: Карл III решил рассказать правду о гибели принцессы Дианы

Королевская семья встревожена тем, что вскоре могут раскрыться семейные тайны. Источником тревоги стал сам король Карл III.

Как сообщает RadarOnline, больной онкологией монарх, чье состояние, по словам инсайдеров, ухудшается, может обнародовать записи из своего многолетнего дневника. Эти записи, подобно дневникам его матери, Елизаветы II, содержат не только личные заметки, но и шокирующие откровения о Виндзорах. В том числе и правду о смерти принцессы Дианы.

«Карл отказывается брать на себя полную ответственность за смерть Дианы, но он знает, насколько несчастной сделал ее, продолжая отношения с Камиллой на протяжении многих лет. Это несчастье привело ее в объятия Доди аль-Файеда – и решило ее судьбу», – утверждает собеседник издания.

Родные Карла III давно опасались, что после его смерти дневники могут попасть не в те руки. Однако, судя по всему, король сам намерен опубликовать некоторые из них. Источник утверждает, что эти откровения – попытка Карла III примириться с прошлым и обрести прощение. Больше всего короля мучит автокатастрофа, унесшая жизнь Дианы, и то, как она повлияла на его отношения с сыновьями, Уильямом и Гарри.

В дневнике, как сообщается, Карл III заявляет о своем желании, чтобы после его смерти на престол взошел принц Уильям. Заявление кажется странным, учитывая, что Уильям и так является прямым наследником. Инсайдер уточняет, что король не просто называет Уильяма наследником, а прямо благословляет его на царствование и предрекает пожизненное изгнание для принца Гарри и Меган Маркл.

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