Baltijas balss logotype

Защищают от зла и бед: какие цветы стоит посадить возле дома 0

Люблю!
Дата публикации: 12.03.2025
1001sovet
Защищают от зла и бед: какие цветы стоит посадить возле дома

Цветник можно назвать не только украшением дома, но и оберегом от сил зла.

Большинство из нас сажают цветы у дома, чтобы придать участку привлекательный вид. Но еще наши предки заметили, что некоторые растения помогают также защитить жилище от плохого глаза.

Цветник можно назвать не только украшением дома, но и оберегом от сил зла. Поэтому выбирайте для высадки цветы, которые несут положительную энергию, и будут защищать вас и членов вашей семьи от беды.

Бархатцы

Бархатцы издавна связывались у матерей с сыновней любовью, а у детей с родительским домом. Часто эти цветы молодые девушки вплетали в веночки, ведь они ассоциировались с пылкими чувствами. Считалось, если высадить бархатцы возле дома, любимый точно не забудет дорогу к нему. А еще, по поверьям, эти благоухающие и яркие цветы способны уберечь дом и его жителей от злых духов.

Мальва

У наших предков цветы мальвы ассоциировались с верой, мудростью, любовью, надеждой на счастливое будущее. По народным поверьям, в это растение вселяются души покойных предков, защищающих дом от негативной энергетики. Раньше существовала традиция высаживать мальвы под забором, чтобы во двор дома не смогли зайти люди со злыми намерениями. А если взять цветок с собой в путешествие, то обязательно вернешься домой.

Барвинок

bar_4.jpg

Маленький и часто неприметный цветок у наших предков считался настоящим символом любви. Ею украшали свадебные караваи, молодые девушки вплетали ее в свои венки, чтобы обратить внимание молодых людей. Барвинок часто сажали и у дома. Согласно легенде, пять лепестков этого цветка подарят счастливую жизнь молодым супругам. Первый лепесток — символ красоты, второй — нежности, третий — памяти, четвертый — согласия, ну а пятая отвечает за верность в паре. А еще издавна верили, что барвинок защищает жилище от плохого глаза и зависти со стороны соседей.

Мята

Существовало поверье, что мята помогает отталкивать злых духов, притягивает богатство, благополучие и успех. Именно поэтому раньше листья этого растения хранили рядом с деньгами, носили в ладанках. Наши предки верили, что благодаря аромату мяты во двор не сможет зайти нечистая сила.

#сад и огород
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
О чем свидетельствует боль в желудке
О чем свидетельствует боль в желудке
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео