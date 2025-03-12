Защищают от зла и бед: какие цветы стоит посадить возле дома

Цветник можно назвать не только украшением дома, но и оберегом от сил зла.

Большинство из нас сажают цветы у дома, чтобы придать участку привлекательный вид. Но еще наши предки заметили, что некоторые растения помогают также защитить жилище от плохого глаза.

Цветник можно назвать не только украшением дома, но и оберегом от сил зла. Поэтому выбирайте для высадки цветы, которые несут положительную энергию, и будут защищать вас и членов вашей семьи от беды.

Бархатцы

Бархатцы издавна связывались у матерей с сыновней любовью, а у детей с родительским домом. Часто эти цветы молодые девушки вплетали в веночки, ведь они ассоциировались с пылкими чувствами. Считалось, если высадить бархатцы возле дома, любимый точно не забудет дорогу к нему. А еще, по поверьям, эти благоухающие и яркие цветы способны уберечь дом и его жителей от злых духов.

Мальва

У наших предков цветы мальвы ассоциировались с верой, мудростью, любовью, надеждой на счастливое будущее. По народным поверьям, в это растение вселяются души покойных предков, защищающих дом от негативной энергетики. Раньше существовала традиция высаживать мальвы под забором, чтобы во двор дома не смогли зайти люди со злыми намерениями. А если взять цветок с собой в путешествие, то обязательно вернешься домой.

Барвинок

Маленький и часто неприметный цветок у наших предков считался настоящим символом любви. Ею украшали свадебные караваи, молодые девушки вплетали ее в свои венки, чтобы обратить внимание молодых людей. Барвинок часто сажали и у дома. Согласно легенде, пять лепестков этого цветка подарят счастливую жизнь молодым супругам. Первый лепесток — символ красоты, второй — нежности, третий — памяти, четвертый — согласия, ну а пятая отвечает за верность в паре. А еще издавна верили, что барвинок защищает жилище от плохого глаза и зависти со стороны соседей.

Мята

Существовало поверье, что мята помогает отталкивать злых духов, притягивает богатство, благополучие и успех. Именно поэтому раньше листья этого растения хранили рядом с деньгами, носили в ладанках. Наши предки верили, что благодаря аромату мяты во двор не сможет зайти нечистая сила.