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Кровавая Луна: что принесет как Полнолуние 14 марта 2025 года 0

Люблю!
Дата публикации: 13.03.2025
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Кровавая Луна: что принесет как Полнолуние 14 марта 2025 года

14 марта 2025 года нас ждет не только Полнолуние в Деве, но еще и лунное затмение, что, конечно, добавит немного стресса в нашу жизнь. Первый весенний месяц этого года в целом считают одним из самых непростых периодов года, потому что стартует коридор затмений, к которому добавляются ретроградная Венера и Меркурий. Так что не советую расслабляться, пройти проверку на прочность придется каждому.

Лунное затмение вместе с Полнолунием напомнят тебе о кармических долгах из прошлого, от которых будет не так уж просто отделаться, и заставят тебя узнать правду, от которой ты долгое время так старательно бежала. Как пережить это время и что нужно сделать, чтобы как можно быстрее привыкнуть к новой реальности?

Когда будет мартовское Полнолуние в Деве?

В 2025 году первое весеннее Полнолуние наступит 14 марта в 08:55 по рижскому времени и будет в знаке Девы. В марте такую фазу Луны принято называть Червивой или Вороньей. Да, не самые приятные названия, но они еще раз подчеркивают смену времени года, ведь именно в первый месяц весны дождевые черви начинают выходить из спячки, потому что земля прогревается, а карканье ворон говорит о том, что зима наконец подошла к концу.

Чего стоит опасаться во время Полнолуния 14 марта 2025 в Деве?

Все мы знаем, что Полнолуние приносит вместе с собой мощные энергетические потоки, и такое перенасыщение может привести к серьезным конфликтам и даже нервным срывам. Не исключено, что ты узнаешь что-то, что навсегда изменит твою жизнь и даже разрушит отношения с людьми, которым ты безоговорочно доверяла. Приятного в таких инсайтах будет мало, но это необходимо, потому что без осознания, пусть и болезненного, будет непросто двигаться дальше.

День категорически не подходит для новых проектов и принятия важных решений, поэтому отложи это на потом, если у тебя есть такая возможность. Лучше всего сконцентрироваться на мелких и понятных тебе задачах, которые помогут почувствовать себя уверено и не дадут совершить ошибку, о которой ты серьезно пожалеешь. Спешка и суета должны остаться в стороне 14 марта 2025 года, потому что принесут только неприятности.

Крупные покупки, сделанные в этот день, могут серьезно разочаровать, а сплетни и обсуждение других людей в негативном ключе испортят твою репутацию. Поэтому советуем держать язык за зубами и четко следовать графику на день, тогда возможные негативные последствия Полнолуния в Деве, которое совпадает с коридором затмений, обойдут тебя стороной.

Что хорошего будет в Полнолуние 14 марта 2025 в Деве?

Не думай, что в Полнолуние в Деве 14 марта нас ждут исключительно неприятности. Этот день подарит каждому возможность стать «архитектором своей жизни». Сейчас лучшее время для того, чтобы заглянуть вглубь себя, составить список желаний и определиться с тем, в каком направлении ты хочешь двигаться дальше. Правда, нужно будет не только расписать подробный план по достижению целей, но и сделать первый шаг на пути к своей идеальной жизни. Дева, конечно, любит списки и четкость, но и решительность будет не лишней.

Если ты завершишь начатые дела, которые долгое время тебя тяготили, и проведешь генеральную уборку дома, то точно не только почувствуешь облегчение, но и освободишь в жизни место для чего-то нового. Главным преимуществом Полнолуния в Деве станет уникальная возможность наконец построить мост между воздушными замками и реальностью, чтобы наконец обрести все, что было в твоих фантазиях.

Источник: thegirl

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