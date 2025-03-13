Питьевая вода и увлажнение кожи: миф или реальность

Многие люди убеждены, что секрет здоровой и красивой кожи без всякого недостатка кроется в употреблении большого количества воды. Без сомнения, пить достаточно H₂O – важно, но действительно ли вода увлажняет кожу, попробуем разобраться.

Вода поддерживает работу мозга, сохраняет энергию, помогает пищеварению и жизненно необходима для общего здоровья организма, об этом рассказало издание RealSimple, а также действительно ли стоит надеяться на питьевую воду как на средство против сухости кожи, или лучше искать другие методы увлажнения.

Эксперт: Joshua Zeichner, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка

Может ли питьевая вода увлажнить сухую кожу

Это абсолютный миф, что питьевая вода может напрямую увлажнить кожу. Когда мы пьем воду, она сначала попадает в кровь, а затем отфильтровывается через почки. Научных данных, подтверждающих, что употребление большого количества воды улучшает состояние кожи, не существует.

Правда, кожа действительно нуждается в влаге для нормального функционирования. Как и остальное наше тело, оно состоит из клеток, большинство из которых — это вода. Однако каждый день мы теряем эту влагу из-за физической активности, загрязненного воздуха и обычных жизненных процессов. Без должного ухода кожа становится сухой, появляются шелушение, тонкие морщинки, признаки преждевременного старения.

Почему кремы эффективнее воды

Увлажнение кожи – это наружная задача, а не внутренняя. Нанесение увлажняющего крема – гораздо более эффективный способ борьбы с сухостью, чем пить литры воды.

Если у вас сухая кожа, это может свидетельствовать о нарушенном барьере, из-за которого кожа теряет влагу. Здесь не поможет питьевая вода – вам нужен правильный крем. Основными этапами ухода за кожей должны быть очищение и увлажнение. Многие бренды создали линии продуктов, посвященные этой двухэтапной процедуре.

Какой крем лучше подходит для сухой кожи

При выборе увлажняющего крема обращайте внимание на ингредиенты.

Лучше всего, если в состав входят:

Стеариновая кислота – жирная кислота, которая помогает удерживать влагу.

Церамиды – они укрепляют кожный барьер.

Холестерин – помогает поддерживать баланс липидов (не беспокойтесь, он не повышает уровень холестерина в крови).

Если вы принимаете лекарства для снижения холестерина, вызывающих сухость кожи, крем, содержащий этот ингредиент, может даже помочь.

Чтобы сохранить влагу, наносите крем на слегка влажную кожу, особенно после душа. При сильной сухости можно добавить в процедуру ухода целевые сыворотки с гиалуроновой кислотой или другими увлажняющими компонентами.

Диета и факторы окружающей среды

Внешние факторы оказывают значительное влияние на состояние вашей кожи. Низкая влажность, сильный ветер, солнце, длительное пребывание в сухом помещении могут усугубить ситуацию. Также важно обратить внимание на рацион.

Диета может играть важную роль в поддержании увлажненной кожи. Продукты, богатые жирными кислотами (лосось, грецкие орехи, семена льна, оливковое масло), помогают клеткам удерживать влагу.

Женщины, принимающие добавки с маслом семян льна или огуречника в течение 12 недель, имеют значительное увеличение влажности кожи и уменьшение ее шероховатости.

Советы:

Добавьте увлажнитель воздуха в спальню или офис в холодное время года.

Защищайте кожу от солнца – используйте солнцезащитный крем SPF не менее 30.

Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать общий баланс в организме, но не полагайтесь только на это для увлажнения кожи.

Сухость кожи – результат многих факторов, как внутренних, так и внешних. Питьевая вода важна для общего здоровья, но самостоятельно она не способна решить проблему увлажнения кожи. Уход за кожей – комплексный подход: увлажняющие кремы, здоровый рацион, правильные привычки и защита от агрессивного воздействия окружающей среды.

Люди – не растения. Наша кожа не оживает от простой воды. Четверть порции лосьона сделает больше, чем выпитые 10 л.

Источник: tsn