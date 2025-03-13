Почему вам всегда холодно: врачи назвали распространенные причины

Если вам постоянно холодно, независимо от времени года, это не только в вашей голове. Постоянное ощущение озноба может быть вызвано основными заболеваниями, факторами образа жизни или даже чем-то таким простым, как диета.

Эксперт: Хуссейн Ахмад, доктор медицинских наук

Постоянная холодность может быть способом вашего тела сказать вам, что что-то происходит. Woman`sWorld побеседовали с экспертами в области здравоохранения, чтобы ответить, почему вам всегда холодно и как эффективно согреться.

Есть несколько причин, почему вы можете постоянно чувствовать холод, включая заболевания и привычки.

Некоторые из самых распространенных причин:

Гипотиреоз

Одной из наиболее распространенных причин постоянного ощущения холода является гипотиреоз, когда щитовидная железа не производит достаточно гормонов. Недостаток гормонов может замедлить метаболизм и вызвать у вас чувство холода.

Метаболизм непосредственно регулирует тепло тела посредством процесса, называемого терморегуляцией. Большая часть энергии, которую наш организм расщепляет из пищи, высвобождается в виде тепла. Следовательно, если ваш метаболизм замедляется, это может являться причиной того, что вы постоянно чувствуете холод.

Анемия

Наличие анемии, когда у вас недостаточно эритроцитов для переноса кислорода по всему телу, может привести к ощущению холода. Железодефицитная анемия является распространенной причиной, особенно у женщин. Железо играет решающую роль в терморегуляции, и его низкое количество может осложнить поддержание стабильной внутренней температуры тела.

Плохое кровообращение

Плохое кровообращение, часто связанное с диабетом или сердечными заболеваниями, также вызывает холодные руки и ноги. Слишком долгое сидение или такие заболевания, как сердечные заболевания или болезнь Рейно, также могут способствовать плохому кровообращению.

Рейно вызывает чрезмерную реакцию кровеносных сосудов в ваших пальцах рук и ног на низкие температуры, временно прекращая кровообращение и заставляя их чувствовать ледяной холод или даже становиться белыми или синими.

Сахарный диабет

Повреждение нервов, связанное с диабетом, также известное как диабетическая нейропатия, может повлиять на то, как ваше тело чувствует и регулирует температуру. Это связано с неконтролируемым уровнем сахара в крови.

Низкая масса тела

Низкая масса тела или недоедание может вызвать ощущение холода просто потому, что у вас недостаточно жира, чтобы изолировать вас от перепадов температур. Если у вас очень мало жира, вы можете чувствовать себя холоднее других.

Лекарство

Некоторые лекарства, такие как бета-блокаторы для АД или некоторые антидепрессанты, также могут влиять на кровообращение или метаболизм.

Почему женщины мерзнут больше

Обычно кровеносные сосуды женщин сужаются сильнее, чем у мужчин, в холодной среде, и женщины, имеющие несколько более низкий уровень метаболизма. Это связано с более высоким уровнем эстрогена, хотя метаболизм также играет определенную роль.

В среднем женщины имеют более низкий уровень основного метаболизма (BMR), чем мужчины, производя меньше тепла в покое. Женщины обычно накапливают больше жира вокруг бедер, а мужчины – вокруг органов, что помогает лучше сохранять тепло.

Доктор Юссуф также цитирует исследования, свидетельствующие о том, что температура тела женщин несколько выше, чем у мужчин, что может сделать наружную температуру более холодной по сравнению с ней.

Когда обращаться к врачу, людям, которые постоянно мерзнут

Постоянное чувство холода зависит не только от личных предпочтений или низкой терпимости к холодной погоде. Иногда чувствовать озноб – это нормально, но если это происходит постоянно или сочетается с другими симптомами, следует обсудить это с врачом.

Доктор Юссуф приводит другие симптомы, которые могут указывать на основную проблему с метаболизмом, кровообращением и/или дефицитом витаминов, поэтому важно точно определить причину.

Они включают:

Усталость

Непонятная потеря веса

Ломкие ногти

Бледная кожа

Головокружение или одышка

Синие или белые конечности

Онемение

Если у вас диабет и вы часто чувствуете холодные ноги или онемение, важно проконсультироваться со своим врачом, чтобы исключить повреждение нервов (невропатию), отмечает доктор Юссуф. Если вы сомневаетесь, всегда лучше провериться у врача.

Источник: tsn