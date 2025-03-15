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Ирландские ученые выяснили, какие проблемы со здоровьем способствуют образованию тромбов 0

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Дата публикации: 15.03.2025
Doctorpiter
Ирландские ученые выяснили, какие проблемы со здоровьем способствуют образованию тромбов
ФОТО: Freepik

У иммунных клеток есть особая память, которая надежно фиксирует события из прошлого. Это приводит к тому, что организм может реагировать слишком остро на любое воспаление — отсюда повышенный риск образования кровяных сгустков.

Человек может долго не знать о том, что в его организме образовывается смертельно опасный тромб. Сидячий образ жизни, обилие жирной и соленой пищи, отсутствие физических нагрузок, вредный привычки — все это своеобразные триггеры, которые только увеличивают вероятность появления кровяного сгустка.

Кроме того, на образование тромбов могут влиять и некоторые препараты. Например, если женщина курит, не занимается спортом, принимает оральные контрацептивы и при этом не посещает гинеколога для контрольных осмотров, то она в зоне риска. По этой причине врачи настоятельно просят согласовывать со специалистами прием любых лекарств, даже если они продаются без рецепта (БАДы — не исключение).

Специалисты из Университете медицины и медицинских наук RCSI в Ирландии провели исследование, после которого пришли к выводу: определенные иммунные клетки могут «помнить» прошлые встречи с воспалением или инфекцией. В результате иммунитет «тренируется», появляется особая клеточная память, которая позволяет клеткам более агрессивно реагировать на возможные будущие угрозы. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Что именно происходит в организме? Как объясняют ученые, иммунную память можно сравнить с «укороченным предохранителем». Миелоидные клетки из-за прошлых или настоящих воспалительных заболеваний обучаются остро реагировать на любой «тревожный звоночек», из-за чего повышается стимуляция свертываемости крови. Такой вывод эксперты сделали после эксперимента на мышах. Костный мозг грызунов начинал активно производить новые иммунные клетки с более низким порогом для начала свертывания крови.

Люди, живущие с воспалительными заболеваниями, также могут быть в зоне риска. Вероятность образования тромбов повышена, если есть следующие проблемы со здоровьем:

  • воспалительные заболевания кишечника (колит, энтерит),

  • серповидноклеточная анемия,

  • воспалительные заболевания сердца (миокардит, эндокардит, перикардит),

  • рак крови,

  • другие патологии, которые связаны с хроническим воспалением органов — печени, легких, мочевого пузыря, желудка, и так далее.

«Тренированный иммунитет может повысить защиту организма от инфекций, но он также способен повысить риск осложнений, связанных с образованием тромбов у людей с воспалительными заболеваниями», — говорит профессор Роджер Престон, доцент Школы фармацевтики и биомолекулярных наук RCSI.

Авторы уверены, что их исследование — это повод изменить подход к терапии людей с определенными диагнозами. Им может требоваться специфическое лечение, чтобы минимизировать возможные риски. Более того, важно разрабатывать терапию, которая может «успокаивать» иммунную систему, но не влиять на эффективность ее работы.

#здоровье #тромб
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