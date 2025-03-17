Baltijas balss logotype

Почему еде нельзя запивать холодными напитками: мнение гастроэнтеролога 0

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Почему еде нельзя запивать холодными напитками: мнение гастроэнтеролога

В нашем стремительном ритме жизни многие из нас нередко наливают себе холодные напитки во время еды, не задумываясь о последствиях такого сочетания. Однако, как утверждает гастроэнтеролог, это может негативно сказаться на пищеварительном процессе и общем состоянии здоровья.

Холодные напитки и пищеварение: что нужно знать

По словам специалистов, прием холодной жидкости во время еды может не только замедлить процесс переваривания, но и привести к ряду неприятных ощущений. Холод способен сужать сосуды и замедлять циркуляцию крови в органах пищеварения, что, в свою очередь, затрудняет работу желудка и кишечника. Это может вызвать вздутие, дискомфорт и даже боли в области живота.

Кроме того, холодные напитки могут снизить активность желудочного сока, что существенно ухудшает переваривание пищи. Гастроэнтеролог рекомендует употреблять жидкости комнатной температуры, чтобы поддерживать максимальную эффективность пищеварительных процессов.

Альтернативы: как правильно пить во время еды

Итак, что же выбрать вместо холодных напитков? Специалисты рекомендуют:

  • Теплая вода – отличный вариант, который помогает стимулировать пищеварение. Теплая вода способствует расслаблению мышц желудка и облегчает переваривание пищи.

  • Ромашковый или мятный чай – не только согревает, но и помогает избежать вздутия и дискомфорта.

  • Соки без добавления льда – рекомендуется пить свежевыжатые соки, которые не только вкусные, но и полезные. Главное – избегать чрезмерного их употребления вследствие высокой кислотности.

Вред холодных напитков: подтверждение исследований

Исследования подтверждают, что влияние температуры напитков на качество пищеварения не следует недооценивать. Употребление холодной жидкости может затруднить работу поджелудочной железы и привести к развитию хронических заболеваний. При этом гастроэнтерологи подчеркивают важность слушать свой организм и обращать внимание на сигналы, которые он посылает.

Важно помнить о том, что собранные факты и мнения специалистов помогут вам более осознанно подходить к выбору напитков во время еды. Вместо привычного холодного напитка попробуйте более полезные варианты, которые не только поддержат ваше пищеварение, но и обогатят индивидуальный подход к здоровому образу жизни.

Заботьтесь о себе и своем здоровье, выбирая разумно!

Источник: gorodche

0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео