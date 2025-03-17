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Рецепт быстрого и вкусного пирога из лаваша с капустой 0

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2025
1001sovet
Рецепт быстрого и вкусного пирога из лаваша с капустой

Пирог из лаваша с капустой получается сочным и вкусным. И главное, вам не придется месить тесто, только замочить ломтики лаваша в молоке.

Использование лаваша вместо привычного теста — это хорошая возможность сократить время у плиты и упростить процесс приготовления. А еще начинку удобно приготовить заранее, например, с вечера, и тогда на приготовление пирога уйдет всего 30 минут, пишет "Фокус".

Пирог из лаваша с капустой

Ингредиенты:

лаваш тонкий — 2 шт.;

капуста белокочанная — 500 г;

одна луковица;

четыре яйца;

молоко — 100 мл;

масло сливочное — 100 г;

сметана 25% — 1 ст. л.;

укроп, соль, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление:

  1. Сварите яйца вкрутую и остудите. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Капусту нашинкуйте ножом. Положите ее в миску и немного посолите. Хорошо помните капусту руками и добавьте в сковороду к луку.

  2. Обжарьте капусту с луком на сильном огне в течение 3–4 минут, помешивая. Влейте примерно 30 мл воды, добавьте 1 ст. л. сметаны, немного черного молотого перца, перемешайте и тушите на среднем огне под крышкой минут 15–20.

  3. Один лаваш нарежьте ножницами небольшими кусочками. Сложите в миску, залейте молоком, перемешайте и оставьте на 5–7 минут, чтобы они хорошо пропитались.

  4. Очистите яйца и нарежьте маленькими кубиками или натрите на крупной терке. Добавьте к тушеной капусте, как и мелко нарезанный укроп. Отожмите кусочки лаваша от лишнего молока и положите к капустной начинке. Перемешайте, посолите и поперчите.

  5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Уложите в нее целый лаваш так, чтобы свободные края свисали.

  6. В форму с лавашем переложите всю начинку, равномерно распределите ее. Накройте свободными свисающими краями и смажьте сливочным маслом. Выпекайте капустный пирог в духовке, разогретой до 190 градусов около 30 минут.

#кулинарные рецепты
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