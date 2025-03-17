Спите сладко: кому рекомендуется есть перед сном

Общеизвестно: наедаться на ночь вредно. Однако, по словам нутрициолога Ксении Черной, некоторым людям есть перед сном рекомендуется. Узнаем, о ком идет речь.
Вместо снотворного
Специалист утверждает: перекусить перед тем, как отправиться на боковую, полезно тем, кто страдает от бессонницы. Небольшая порция вкусной еды сработает так же, как медикаменты.
Кто работает, тот ест
Во-вторых, питаться соответствующим образом следует тем, кто трудится в ночные смены. Именно у таких людей, отмечает специалист, здоровье ослаблено. Нутрициолог добавляет, что по возможности следует отказаться от данного изнуряющего графика работы и жить в нормальном режиме.
Что есть перед сном
Самые подходящие напитки для вечера – молоко кокосовое либо миндальное. Также подойдет и смузи.
Вечером можно включить в рацион следующие продукты.
Йогурт
Хорошо насытит и настроит на нужный лад кокосовый йогурт.
Ореховая паста
Это вкусное и сытное лакомство поможет быстро заснуть.
Авокадо
Рекомендуется съедать по ½ плода перед тем, как отправиться в постель.
Салат
Позвольте себе скушать салат из некрахмалистых овощей и зелени – баклажанов, брокколи, капусты (пекинской, белокочанной), тыквы, зеленого горошка.
Курица
Можно побаловаться кусочком вареной курицы – вреда от этого не будет.
Семга
Также вы можете полакомиться семгой: эта рыба позволит забыть о бессоннице.
Что вызывает бессонницу
О том, что есть перед сном, мы уже поговорили. А теперь разберемся, какие продукты могут спровоцировать бессонницу и ухудшить качество сна.
Жареное мясо
Не следует употреблять это блюдо вечером: оно перегружает желудок и «откладывается» на боках в виде некрасивых складок.
Помидоры
Если вы хотите долго и сладко спать, не ешьте помидоры на ночь.
Консервы, соления
Данные угощения не рекомендуется употреблять в большом количестве, особенно по вечерам.
Также спровоцировать бессонницу могут бодрящие напитки, насыщенные кофеином – чай и кофе, шоколад, кешью, арахис, шпинат.
Советы для крепкого сна
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Вечером можно выпить чай из ромашки, мелиссы или боярышника.
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Есть перед сном рекомендуется и овсяную кашу, а также триптофановые продукты – бананы, семена и мед. Триптофан – аминокислота, отвечающая за качество сна.
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Чтобы спать крепко и видеть хорошие сны, не рекомендуется «зависать» по вечерам в гаджетах: лучше почитать бумажную книгу или принять ванну.
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Храпунам рекомендуется употреблять на ночь молоко с медом.
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Улучшить качество сна помогут регулярные вечерник прогулки, желательно в парке, режим (ложиться и вставать необходимо в одно и то же время), проветривание спальни. Запомните: в комнате, где вы спите, не должно быть слишком жарко. Также полезно отказаться от дневного сна или ложиться подремать до 16 часов.
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Обзаведитесь ортопедическим матрацем, чтобы засыпать побыстрее и сохранять правильное положение тела.
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Есть перед сном обильно запрещено: блюда должны быть небольшими.
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