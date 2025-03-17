Спите сладко: кому рекомендуется есть перед сном

Общеизвестно: наедаться на ночь вредно. Однако, по словам нутрициолога Ксении Черной, некоторым людям есть перед сном рекомендуется. Узнаем, о ком идет речь.

Вместо снотворного

Специалист утверждает: перекусить перед тем, как отправиться на боковую, полезно тем, кто страдает от бессонницы. Небольшая порция вкусной еды сработает так же, как медикаменты.

Кто работает, тот ест

Во-вторых, питаться соответствующим образом следует тем, кто трудится в ночные смены. Именно у таких людей, отмечает специалист, здоровье ослаблено. Нутрициолог добавляет, что по возможности следует отказаться от данного изнуряющего графика работы и жить в нормальном режиме.

Что есть перед сном

Самые подходящие напитки для вечера – молоко кокосовое либо миндальное. Также подойдет и смузи.

Вечером можно включить в рацион следующие продукты.

Йогурт

Хорошо насытит и настроит на нужный лад кокосовый йогурт.

Ореховая паста

Это вкусное и сытное лакомство поможет быстро заснуть.

Авокадо

Рекомендуется съедать по ½ плода перед тем, как отправиться в постель.

Салат

Позвольте себе скушать салат из некрахмалистых овощей и зелени – баклажанов, брокколи, капусты (пекинской, белокочанной), тыквы, зеленого горошка.

Курица

Можно побаловаться кусочком вареной курицы – вреда от этого не будет.

Семга

Также вы можете полакомиться семгой: эта рыба позволит забыть о бессоннице.

Что вызывает бессонницу

О том, что есть перед сном, мы уже поговорили. А теперь разберемся, какие продукты могут спровоцировать бессонницу и ухудшить качество сна.

Жареное мясо

Не следует употреблять это блюдо вечером: оно перегружает желудок и «откладывается» на боках в виде некрасивых складок.

Помидоры

Если вы хотите долго и сладко спать, не ешьте помидоры на ночь.

Консервы, соления

Данные угощения не рекомендуется употреблять в большом количестве, особенно по вечерам.

Также спровоцировать бессонницу могут бодрящие напитки, насыщенные кофеином – чай и кофе, шоколад, кешью, арахис, шпинат.

Советы для крепкого сна