Кухонное полотенце может стать причиной серьезного пищевого отравления

«Использование одного и того же кухонного полотенца на протяжении 7 дней может стать причиной серьезного пищевого отравления!» — к такому неутешительному выводу пришли ученые Университета Маврикия.

Действительно, ну кто из нас, даже самых добросовестных хозяюшек, вытирает полотенцем лишь руки? Когда на кухне вовсю кипит работа, верное кухонное полотенце сгодится и для рук, и чтобы крошки со стола смести, и влажные тарелки вытереть, и за горячую кастрюлю ухватиться.

Если ты всё еще меняешь полотенца не чаще раза в неделю, мы переубедим тебя делать это регулярно и в сроки! Наша редакция расскажет, кто обитает на твоем кухонном текстиле и как правильно ухаживать за кухонными аксессуарами, чтобы избежать губительного воздействия на свое здоровье и здоровье домочадцев.

Полотенца для кухни

В ходе эксперимента учеными было проанализировано состояние 100 кухонных полотенец, которые использовали разные семьи в течение месяца. Учитывался и доход в семье, и количество домочадцев, и наличие детей в доме. Оказалось, что наибольшую опасность представляют полотенца, которые использовались по принципу многофункциональности: то есть ими вытирали руки, посуду, поверхности и использовали в качестве прихватки.

Кроме этого, к самым опасным специалисты причислили именно влажные полотенца: «На таких кухонных полотенцах мы обнаружили энтерококки, золотистый стафилококк и сальмонеллу».

Когда ты вытираешь таким полотенцем крошки со стола или, например, простую воду после мытья яиц, а затем руки, патогенные микроорганизмы, облюбовавшие влажное полотенце, запросто попадают в твой организм, вызывая серьезные отравления и пищевые расстройства. Можешь мыть посуду до скрипа, но стоит вытереть тарелки многофункциональным кухонным полотенцем — и все старания пойдут насмарку.

Ученые пришли к выводу, что на 49 % кухонных полотенец наблюдался рост бактерий, который увеличивался пропорционально числу членов семьи. К тому же наибольшее число патогенных организмов на кухонной утвари было выявлено в семьях с детьми, в семьях с более низким социально-экономическим статусом, а также в домах, где предпочитают готовить мясную пищу.

Вывод напрашивается простой: уделяй должное внимание гигиене и соблюдай порядок на кухне! Для исключения возникновения роста патогенных бактерий текстильные полотенца необходимо менять хотя бы 2 раза в неделю, а то и чаще. Лишь так можно гарантировать, что попавшие на полотенце бактерии при повторном его использовании не осядут на чистой посуде или кухонных поверхностях.

В качестве альтернативы можно использовать стерильные одноразовые бумажные полотенца, которые после использования попросту выбрасываются. Удовольствие это не дешевое, зато гарантирует полную стерильность на кухне.

Но зачем тратиться на баснословно дорогие бумажные полотенца, если можно научиться правильно ухаживать за многоразовыми текстильными? Наша редакция поделится с тобой секретами, как отстирать даже самые засаленные кухонные полотенца до идеального состояния.

Как стирать кухонные полотенца

Разумеется, грязные полотенца проще всего отстирывать в стиральной машинке, а прибегать к специальным способам и средствам достаточно 1 раз в месяц, если полотенца уж слишком износились и испачкались.

Соль

Избавиться от стойких пятен кофе или, например, томатов поможет обыкновенная соль. В 5 л воды разведи 5 ст. л. соли и замочи кухонные принадлежности в получившемся растворе на час. После просто постирай полотенца вручную или в машинке. Кстати, очень концентрированный солевой раствор поможет избавить белоснежные кухонные полотенца даже от застарелых пятен вина.

Хозяйственное мыло

Грошовое мыло на раз-два справится с самыми разными пятнами, в том числе избавит цветные и белые полотенца от въевшихся пятен жира. Тщательно натри грязные кухонные салфетки хозяйственным мылом и укутай в полиэтиленовый пакет на ночь. После этого хорошенько постирай и выполоскай изделия.

Растительное масло

Этот трюк практически всегда справляется даже с самыми старыми загрязнениями. В 10-литровой кастрюле вскипяти 5–7 л воды. Когда вода закипит, выключи огонь и добавь в жидкость 2 ст. л. стирального порошка, 2 ст. л. растительного масла и столько же любого пятновыводителя или отбеливателя. Хорошенько перемешай раствор.

В кастрюлю положи грязные полотенца, немного помешай, укрой крышкой и дождись, пока остынет вода. Затем достань полотенца из кастрюли и, не отжимая, помести их в стиральную машинку для стирки. Масло поспособствует более легкому выведению пятен, не оставив после себя и следа.

Нашатырный спирт

Замочи грязный кухонный текстиль в растворе из нашатыря и воды в соотношении 1:1 на час, а затем тщательно постирай. Вот увидишь: пятна от чая и кофе растворятся на глазах!

Силикатный клей

Раствор на основе силикатного клея прекрасно подойдет для выведения пятен, но только на белом текстиле. 1/4 куска хозяйственного мыла и 1 ст. л. силикатного клея разведи в 5 л воды. Прокипяти грязные кухонные полотенца в получившемся растворе около получаса. После, разумеется, постирай либо в стиральной машине, либо вручную.

Перекись водорода

Перекись водорода прекрасно справляется с застарелыми пятнами совершенно разного происхождения. Вымочи грязные участки в растворе, оставь на полчаса, а затем постирай полотенца привычным способом.

Отбеливание в горчичном порошке

Как отстирать полотенца и вывести пятна, разобрались. А как вернуть белизну пожелтевшим кухонным полотенцам без кипячения? Ты удивишься, но прекрасными отбеливающими свойствами обладает грошовый горчичный порошок. Сухой порошок разведи в горячей воде до состояния густой кашицы, а затем нанеси на мокрые полотенца на 6–8 часов. После этого просто постирай полотенца в стиральной машине или руками. Данный трюк поможет не только отбелить, но и продезинфицировать утратившие вид полотенца.

Кухонное полотенце — вещь, которая всегда должна быть под рукой. А чтобы полотенца, которыми ты пользуешься в течение дня, не портили своим потрепанным видом атмосферу кухни и уж тем более не стали убежищем для микробов, следуй нашим простым рекомендациям. Чистота на кухне — залог хорошего настроения хозяйки и здоровья домочадцев!