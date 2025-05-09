Регулярные разгрузочные дни — это полезная альтернатива длительным низкокалорийным диетам, которые способны навредить организму, когда происходит потеря витаминов, минералов и питательных веществ. Поэтому сейчас многие отдают предпочтение 1—2 дневным разгрузочным дням на кефире. Нутрициолог Наталья Фарисеева рассказала, есть ли польза от такого метода и всем ли он подходит.

Польза кефира

Кефир с небольшим процентом жирности, несомненно, полезен. О положительных свойствах кисломолочных продуктов писал еще известный французский ученый Луи Пастер, а в XIX веке наш врач Илья Мечников впервые доказал пользу кисломолочных продуктов, способных укреплять здоровье и благотворно влиять на микрофлору кишечника. В отличие от молока, которое за час усваивается только на 32 процента, кисломолочные продукты, в том числе кефир, за то же время усваиваются полностью.

Что делает кефир полезным продуктом? Это кефирные грибки — симбиотическая культура, содержащая молочнокислые бактерии, термофильные молочнокислые палочки, мезофильные молочнокислые палочки, дрожжи. Многочисленные исследования показывают, что содержащиеся в кисломолочной продукции пребиотические компоненты имеют целебные свойства. Например, они помогают в лечении желудочно-кишечных расстройств, пищевой аллергии, верхних дыхательных путей, гинекологических заболеваний.

Наш эксперт: «Как правило, все эти болезни ассоциированы с нарушением микрофлоры кишечника. При ферментации в образовавшихся лактобактериях присутствуют важные для антиоксидантной защиты организма соединения: селеноцистеин и метиселеноцистеин. Можно сказать, что кефир является еще и мощным антиоксидантом. Также кефирная микрофлора обладает противовоспалительным эффектом и подавляет рост патогенной микрофлоры в кишечнике». Таким образом, постоянное употребление кефира помогает справиться с аллергией, отеками, проблемами кожи.

Какой эффект от разгрузочных дней на кефире?

Но что будет, если устроить себе так называемые «разгрузочные» дни, употребляя один лишь кефир? По словам нутрициолога, это неплохой способ немного сбросить вес путем выведения лишней жидкости из организма. «Кефир прекрасно насыщает, и в день разгрузки не будет возникать чувства голода. Также это поможет разгрузить желудочно-кишечный тракт от переваривания более тяжелой пищи. Несомненно, улучшится микрофлора кишечника, что скажется положительно на общем самочувствии и настроении», — рассказывает Наталья.

Всем ли подходит этот метод

Однако разгрузочный кефирный день подходит не всем. Такой вариант похудения может принести вред тем, у кого гастрит с повышенной кислотностью, различные функциональные расстройства пищеварения, аллергии на молочные белки, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит.

«Также, чтобы не нанести вред организму, нужно выбрать качественный продукт без добавок и сахара, не пить его прямо из холодильника, можно немного подогреть на водяной бане. Не превышать дозу в сутки 1 литр кефира, разделенный на несколько приемов. В кефир можно добавить рубленую зелень и специи, например имбирь, корицу, куркуму. Также в разгрузочный день на кефире нужно обязательно соблюдать водный режим и пить достаточно теплой воды и травяные чаи», — советует нутрициолог.

Повторять такие разгрузочные дни можно не чаще одного раза в неделю.

