Быстрый и лёгкий рецепт тёплого салата с печенью

Этот салат легко станет вашим любимым — идеален как для легкого обеда в офисе, так и для романтического ужина дома. Если вы ищете что-то легкое и питательное и вкусное, тогда этот теплый салат с печенью — именно то, что вам нужно.

Это замечательное сочетание нежного мяса, свежих овощей, яиц и ароматной заправки делает блюдо сбалансированным по вкусу и очень привлекательным для тех, кто ценит здоровое питание, но не готов жертвовать вкусом. Как приготовить это блюдо рассказали на странице mariiam_foodblog.

Ингредиенты:

Куриная или говяжья печень 200 г

Яйца 2 шт.

Листья салата (рукола, микс, айсберг — по выбору)

Помидоры (чери или сливки) 6-8 шт.

Смесь семян (подсолнечник, тыква, кунжут) 1–2 ст. л

Для обжаривания

Мука 3 ст. л

Соль

Перец

Паприка

Сушеный чеснок

Масло

Заправка

Соевый соус 1 ст. л

Оливковое масло 2 ст. л

Апельсиновый сок 1 ст. л

Горчица в зернах 1 ч. л

Приготовление

Промойте печень под холодной водой, уберите пленку и сосуды.

Нарежьте ее небольшими кусочками или ломтиками.

Посолите, поперчите, добавьте любимые специи (например, паприку или орегано).

Обваляйте каждый кусочек печени в муке со специями.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Обжаривайте печень на среднем огне по 2–3 мин с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовую печень выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток жира.

Отварите 2 яйца (около 8–9 мин после закипания).

Обдайте холодной водой, очистите и нарежьте половинками или ломтиками.

В небольшой миске смешайте соевый соус, оливковое масло, сок апельсина и горчицу в зернах.

Хорошо перемешайте вилкой или венчиком до эмульгированной консистенции.

По желанию можете добавить остроты — положите немного дижонской горчицы или каплю меда для сладкого баланса.

В большую миску или на сервировочную тарелку выложите листья салата, половинки помидоров, теплую печень, яйца, посыпьте семенами.

Полейте заправкой непосредственно перед подачей.

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