Если от ветра и дождя болит голова: в каких случаях метеозависимым людям необходима помощь

Специалист составил памятку с рекомендациями, как пережить период геомагнитных возмущений с минимальным ущербом для здоровья. В первую очередь, по его словам, стоит обратить внимание на возможные симптомы.

Эксперт: Олег Морунов, кандидат медицинских наук

К таким симптомам эксперт отнес: головную боль, усталость, слабость, раздражительность, бессонницу, скачки артериального давления, боли в сердце или учащенное сердцебиение, обострение хронических болезней.

Для поддержания организма в этот период важно следить за давлением, особенно гипертоникам и гипотоникам. Снижение нагрузки играет еще одну важную роль: необходимо избегать переутомления, конфликтов и недосыпа.

Морунов добавил, что поддержание водного баланса, употребление достаточного количества чистой воды, ограничение употребления кофе, крепкого чая и алкоголя позволят снизить негативные последствия для метеозависимых в период геомагнитных возмущений.

— Легкая активность на улице, вдали от загазованных трасс, поможет снять напряжение, — отметил специалист.

Кроме того, важно не забывать принимать назначенные лекарства и всегда иметь их при себе, например, нитроглицерин. Питание тоже стоит скорректировать: необходимо отказаться от тяжелой, соленой и жирной пищи, отдавая предпочтение легким блюдам. Спать нужно не менее 7–8 часов в сутки.

В случае ухудшения состояния стоит незамедлительно обратиться к врачу. К опасным признакам относят сильную головную боль, не снимаемую анальгетиками, учащенное сердцебиение, перебои в сердце, резкие скачки давления, головокружение и потерю сознания.

Источник: vm