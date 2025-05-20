Как не испортить себе отдых отравлением: советы экспертов

Специалисты предупредили о рисках, связанных с употреблением уличной еды за рубежом, и дали рекомендации, как сохранить здоровье и избежать пищевых отравлений во время отдыха. Главными источниками опасности остаются мясо, рыба, яйца и молочные продукты, которые не прошли достаточную термическую обработку.

Тревел-эксперт Лариса Аханова, побывавшая в 72 странах и попробовавшая множество видов стритфуда, отметила, что основные правила безопасного питания одинаковы для любой страны. По её словам, риск отравления связан скорее с качеством продуктов и аккуратностью поваров, чем с самой экзотикой кухни. Аханова подчеркнула, что пищевое отравление может случиться как в жарких странах, так и в северных.

Эксперт подчеркнула, что решение пробовать уличную еду зависит от моральной готовности путешественника. В целом же стритфуд, при соблюдении правил, считается безопасным, хотя может негативно сказаться на фигуре.

Медики предупреждают, что в условиях высокой температуры специи могут маскировать признаки порчи продуктов, поэтому важна осторожность. Врачи рекомендуют пить только бутилированную воду и использовать её для мытья фруктов и овощей. В поездках обязательно следует иметь с собой сорбенты и пробиотики для быстрой помощи при лёгких пищевых расстройствах. При этом детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями стоит избегать гастрономических экспериментов, отметил эксперт пищевой промышленности Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак, специалист в области пищевой промышленности, обратил внимание на то, что некоторые патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла и стафилококк, не проявляют себя ни запахом, ни вкусом. Они могут присутствовать в продуктах незаметно, но способны вызвать серьёзные отравления.

Для минимизации риска при покупке уличной еды рекомендуется выбирать точки с очередями, особенно состоящими из местных жителей. Это считается одним из надёжных индикаторов качества и свежести продукции.

Источник: news24