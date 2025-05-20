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Кулинарные хитрости: как сберечь продукты 0 460

Люблю!
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Кулинарные хитрости: как сберечь продукты

Увядшие пучки некогда душистых трав, позеленевший сыр, заплесневевший хлеб – все это отправляется в мусорное ведро. Долой расточительство! Мы подскажем вам, как сохранить продукты.

1. Травяное масло

Если у вас остается лишняя зелень – хорошенько ее высушите. Она сохранит свой запах и вкус. Сушеные пучки трав можно хранить в герметичной посуде или приготовить из них оригинальное масло. Растолките зелень в ступе, добавив щепотку соли и немного растительного масла. Для данного рецепта не обязательно использовать дорогую марку. Заготовку можно перелить в баночку, если хотите продлить ее срок годности – возьмите формочку для льда, налейте в нее травяную смесь и заморозьте. Нет времени? Тогда просто насыпьте листочки зелени в формочку и залейте их маслом. Готовя блюдо, добавьте в него ароматный кубик.

2. Чесночное масло

Не хотите, чтобы чеснок терял свои полезные свойства, запах и вкус? Лень каждый раз возиться с мытьем давилки для чеснока? Тогда этот рецепт для вас. Раздавите чеснок, добавьте немного душистых трав и сливочное масло. Перемешиваем полученную массу и выкладываем на пекарскую бумагу, с помощью которой легко сформировать колбаску. Чем меньше диаметр бруска, тем проще разморозить и нарезать масло. Отправляем полученную заготовку в морозилку.

3. Сухари

Рекомендуем не пренебрегать хлебными крошками. Нарежьте остатки черствого хлеба и подсушите их в духовке. Маленькие и хрустящие кубики отлично подойдут к гороховому супу. Измельчите сухари скалкой или в кухонном комбайне. Выйдет прекрасная панировка для блюд. Можно смешать сухари с приправами и хранить в герметичной посуде.

4. Ягоды круглый год

Клубника, малина, вишня – сезонные продукты. Их сочные ягоды портятся, к сожалению, очень быстро. Если вы хотите наслаждаться нежным вкусом круглый год, а варить всевозможные джемы нет ни времени, ни желания – прибегните к помощи холодильника. Разминаем ягоды (мелко или крупно – на ваше усмотрение), пересыпаем их сахаром и отправляем в морозилку. Хорошая хозяйка не станет выбрасывать еду. Зная пару простых уловок, можно надолго сохранить продукты питания, сделав из них заготовки для вкусных блюд.

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#продукты #быт #домашнее хозяйство
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