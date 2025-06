Трибьют-шоу мирового уровня: легендарный Элтон в Латвии

Карьера Элтона Джона охватывает более пяти десятилетий, за которые он выпустил больше 30 альбомов, продал более 300 миллионов пластинок, что сделало его одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей.

В это трудно поверить, но у Элтона более пятидесяти лучших хитов в британском чарте синглов и Billboard Hot 100, включая девять номер один в Великобритании и девять в США, а также семь последовательных альбомов номер один в США и еще семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200. Его сингл “Candle in the Wind”, в честь Дианы, принцессы Уэльской, был продан тиражом более 33 миллионов копий по всему миру и является самым продаваемым синглом в истории чартов Великобритании и США.

Среди многочисленных наград Джона премия «Эмми», пять премий «Грэмми», две премии «Оскар» и премия «Тони». Он также выиграл две премии «Золотой глобус», пять премий «Brit», премию «Легенды Диснея» и «Премию Кеннеди-центра». В 2004 году занял 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. В 2013 году журнал Billboard назвал его самым успешным сольным артистом в списке лучших исполнителей всех времен Billboard Hot 100 и третьим в целом после Битлз и Мадонны.

На протяжении своей карьеры Элтон Джон сотрудничал и выступал с Джоном Ленноном, Queen, Эминемом, Эдом Шираном, Бритни Спирс, Тупакой Шакура , Каньем Уэстом.

Он был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году и Зал славы авторов песен в 1992 году, а также является членом Британской академии композиторов и авторов. Помимо этого он получил звание Командора Ордена Британской Империи и титул рыцаря-бакалавра, что дало музыканту право добавлять приставку «сэр» к своему имени.

Увы, но в 2023 году великий музыкант провел свой прощальный гастрольный тур, а в 2024 году мир облетела новость, что у легендарного певца начались серьезные проблемы со зрением. Но благодаря трибьют-шоу мирового уровня Ultimate Elton и The Rocket Band, у жителей Латвии будет уникальная возможность вновь насладиться творчеством культового музыканта.

Ultimate Elton и The Rocket Band – один из самых известных трибьют-коллективов Великобритании, трижды удостоенный престижной премии National Tribute Awards. Фронтмен группы, Пол Бэкон, поражает невероятным сходством с сэром Элтоном Джоном – как внешним обликом, так и вокалом.

Закройте глаза – и вам покажется, что со сцены поет сам сэр Элтон. Откройте – и поверить в это станет еще проще! Шоу воссоздает культовые живые выступления артиста, включая его неподражаемые сценические образы и костюмы. В шоу можно увидеть оригинальные костюмы Элтона, приобретенные на его знаменитых аукционах Out the Closet!

Нас ждет действительно захватывающее и профессиональное представление. И с этим утверждением согласны люди, которые лично знают сэра Элтона, в том числе мать музыканта Шейла Фэйрбразер. Вот что она написала в знак личной благодарности солисту Полу Бэкону: "Хотела сказать огромное спасибо за выступление на моем празднике. Это было потрясающе, все просто в восторге! Пожалуйста, Пол передай огромное спасибо ребятам — они великолепные музыканты, и вы все заслуживаете самых высоких похвал. Все до сих пор говорят о вас с восторгом!"

"Я был на первых репетициях Элтона с Найджелом и Ди перед его дебютными концертами в 70-х, – рассказывает музыкальный продюсер Стюарт Эппс. – В этой группе есть та же необузданная энергия того легендарного состава. Это просто лучший трибьют Элтону, который вы когда-либо увидите и услышите!"

Такого же мнения придерживается звукорежиссер Элтона Джона Клайв Фрэнкс: "Вот это да! Он идеально передает образ, а группа — просто огонь. Интересно, а как у него с известными капризами Элтона?"

С ним согласен и Боб Хэлли, который работал с Элтоном более 30 лет: "Выглядит великолепно и звучит потрясающе… Лучший трибьют, который я когда-либо видел!"

Как отмечают сами Ultimate Elton и The Rocket Band, главная сложность для них — не что сыграть на сцене, а что из великого репертуара оставить за рамками концерта! Во время выступления прозвучат величайшие хиты, среди которых «Candle in the Wind», «Don’t Let The Sun Go Down On Me», «I’m Still Standing», «The Bitch is Back», «Saturday Night’s Alright For Fighting» и многие другие. Это будет незабываемый вечер, наполненный яркой музыкой, энергией и волшебством!

Ultimate Elton и The Rocket Band востребованы на фестивалях и в театрах по всей Великобритании, Европе и за ее пределами. Их концертный график расписан на многие месяцы вперед. Но у жителей Латвии будет возможность насладиться бессмертным творчеством сэра Элтона.

Шоу Ultimate Elton и The Rocket Band пройдет 9 января 2026 года в Даугавпилсском дворце культуры, 30 января 2026 года в Риге в Дворце VEF и 1 февраля 2026 года в Лиепайской зале Lielais Dzintars.