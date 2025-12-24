Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Никонов день: как привлечь удачу и успех 24 декабря 0 286

Дом и сад
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Никонов день: как привлечь удачу и успех 24 декабря

24 декабря православные храмы отмечают память преподобного Никона Печерского, жившего в XI веке. Он был игуменом Киево-Печерского монастыря и сподвижником Антония Печерского. В народном календаре этот день известен как Никонов день. В прошлом люди старались завершить все дела до наступления темноты, избегая охоты и рыбалки.

 

24 декабря в православных храмах проходят торжественные богослужения, посвященные преподобному Никону Печерскому, который был игуменом Киево-Печерского монастыря и его летописцем.

Никон Печерский

Никон Печерский родился в благочестивой христианской семье. Его родители, искренне любившие сына, верили в его светлое будущее, и это ожидание оправдалось. Он получил отличное образование, стал священником и сподвижником Антония Печерского — основателя Киево-Печерского монастыря.

Однако в 1096 году на киевские земли напали половцы, и Никон, вместе с преподобным Евстратием и монахами монастыря, был захвачен в плен. В неволе они провели три года, терпя голод и страдания.

Чтобы предотвратить побег Никона, его хозяин подрезал ему жилы на ногах. Но однажды преподобный исчез, что стало настоящим чудом для изумленных стражников, не знавших, как это объяснить.

Когда киевляне заключили мир с половцами, бывший хозяин Никона пришел в монастырь и узнал своего пленника среди монахов. Половец был поражен тем, что Никон остался жив. После общения с ним он принял крещение и остался служить Никону до его кончины.

Народный календарь: Никонов день

В прошлом Никонов день считался окруженным мистикой. Накануне отмечался День Святой Анны, матери Девы Марии, который в народе называли «Анна Темная». Это название не случайно: 22 декабря (9 декабря по старому стилю) отмечается важное событие — День зимнего солнцестояния.

Это время самой длинной ночи в году, когда загадываются желания и активизируется нечистая сила. В старину люди верили, что накануне Рождества злые духи бродят по земле, и их достаточно и в Никонов день. Поэтому все дела старались завершить до темноты, чтобы не выходить из дома ночью.

Чтобы отогнать нечистую силу, люди обращались с молитвами к преподобному Никону Печерскому. «Никон стоит у икон», — говорили они, прося святого защитить от злых духов, которые кружили по земле.

В этот день зажигали лампады и просили солнце сойти на землю, чтобы испугать и прогнать нечисть. Люди верили, что пока день не начнет увеличиваться, ведьмы будут летать над домами на метлах, вызывая метели и снежные вихри.

Никонов день: что можно делать

В Никонов день люди обязательно посещали церковь. В это время молились за упокой душ ушедших родственников. Считалось, что преподобный Никон, покровитель этого дня, поможет избавиться от душевных тревог, страхов и печали.

С утра люди надевали чистую одежду, зная, что нечистые силы прилипают к неряхам и грязнулям. Накануне следовало навести порядок в доме.

Женщины в Никонов день занимались готовкой, избегая рыбных и мясных блюд в период Рождественского поста. Все блюда готовились из постных продуктов.

Никонов день: народные приметы

Наши предки знали, что если в Никонов день по обе стороны от солнца видны отсветы, вскоре наступит мороз. Если несколько белок забрались в одно дупло, через день начнутся метели.

Никонов день: что нельзя делать

С давних времен в Никонов день после заката солнца женщинам строго запрещалось заниматься домашними делами. Старцы говорили, что все, что будет сделано вопреки запретам, привлечет нечистую силу. Кроме того, существовала опасность получить серьезные травмы.

Мужчинам в Никонов день запрещалось охотиться или рыбачить. В лесу можно было встретить волков, а у водоемов — стать жертвой водяного.

Также в Никонов день нельзя было гадать и ворожить, надевать старую или нестираную одежду, сквернословить, ругаться и ссориться. Люди верили, что такие действия посеют вражду между родственниками и приведут в дом беды, несчастья, болезни и нищету.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Угроза здоровью от благовоний: миф или реальность?
Изображение к статье: Философия У-вэй: как получить выгоду от бездействия
Изображение к статье: Почему засыпание перед телевизором может быть вредным для здоровья?
Изображение к статье: Как бенгальцы изменили наш мир?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео