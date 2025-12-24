24 декабря православные храмы отмечают память преподобного Никона Печерского, жившего в XI веке. Он был игуменом Киево-Печерского монастыря и сподвижником Антония Печерского. В народном календаре этот день известен как Никонов день. В прошлом люди старались завершить все дела до наступления темноты, избегая охоты и рыбалки.

Никон Печерский

Никон Печерский родился в благочестивой христианской семье. Его родители, искренне любившие сына, верили в его светлое будущее, и это ожидание оправдалось. Он получил отличное образование, стал священником и сподвижником Антония Печерского — основателя Киево-Печерского монастыря.

Однако в 1096 году на киевские земли напали половцы, и Никон, вместе с преподобным Евстратием и монахами монастыря, был захвачен в плен. В неволе они провели три года, терпя голод и страдания.

Чтобы предотвратить побег Никона, его хозяин подрезал ему жилы на ногах. Но однажды преподобный исчез, что стало настоящим чудом для изумленных стражников, не знавших, как это объяснить.

Когда киевляне заключили мир с половцами, бывший хозяин Никона пришел в монастырь и узнал своего пленника среди монахов. Половец был поражен тем, что Никон остался жив. После общения с ним он принял крещение и остался служить Никону до его кончины.

Народный календарь: Никонов день

В прошлом Никонов день считался окруженным мистикой. Накануне отмечался День Святой Анны, матери Девы Марии, который в народе называли «Анна Темная». Это название не случайно: 22 декабря (9 декабря по старому стилю) отмечается важное событие — День зимнего солнцестояния.

Это время самой длинной ночи в году, когда загадываются желания и активизируется нечистая сила. В старину люди верили, что накануне Рождества злые духи бродят по земле, и их достаточно и в Никонов день. Поэтому все дела старались завершить до темноты, чтобы не выходить из дома ночью.

Чтобы отогнать нечистую силу, люди обращались с молитвами к преподобному Никону Печерскому. «Никон стоит у икон», — говорили они, прося святого защитить от злых духов, которые кружили по земле.

В этот день зажигали лампады и просили солнце сойти на землю, чтобы испугать и прогнать нечисть. Люди верили, что пока день не начнет увеличиваться, ведьмы будут летать над домами на метлах, вызывая метели и снежные вихри.

Никонов день: что можно делать

В Никонов день люди обязательно посещали церковь. В это время молились за упокой душ ушедших родственников. Считалось, что преподобный Никон, покровитель этого дня, поможет избавиться от душевных тревог, страхов и печали.

С утра люди надевали чистую одежду, зная, что нечистые силы прилипают к неряхам и грязнулям. Накануне следовало навести порядок в доме.

Женщины в Никонов день занимались готовкой, избегая рыбных и мясных блюд в период Рождественского поста. Все блюда готовились из постных продуктов.

Никонов день: народные приметы

Наши предки знали, что если в Никонов день по обе стороны от солнца видны отсветы, вскоре наступит мороз. Если несколько белок забрались в одно дупло, через день начнутся метели.

Никонов день: что нельзя делать

С давних времен в Никонов день после заката солнца женщинам строго запрещалось заниматься домашними делами. Старцы говорили, что все, что будет сделано вопреки запретам, привлечет нечистую силу. Кроме того, существовала опасность получить серьезные травмы.

Мужчинам в Никонов день запрещалось охотиться или рыбачить. В лесу можно было встретить волков, а у водоемов — стать жертвой водяного.

Также в Никонов день нельзя было гадать и ворожить, надевать старую или нестираную одежду, сквернословить, ругаться и ссориться. Люди верили, что такие действия посеют вражду между родственниками и приведут в дом беды, несчастья, болезни и нищету.