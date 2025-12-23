Медики бьют тревогу: медленно, но верно мир накрывает глобальная пандемия. Не заразная, но не менее страшная. Речь — об избыточном весе и ожирении.

Семен Губерман, доктор медицины, интернист VCA

― Если не считать редких случаев (5-6%), когда избыточный вес/ожирение вызваны врожденными гормональными или другими нарушениями, последствиями какой-либо терапии и т.д., то основные причины этой проблемы две -- переедание плюс малоподвижный образ жизни.

По статистике в Евросоюзе избыточный вес (включая ожирение) имеет примерно половина взрослого населения. В Латвии в этом смысле ситуация еще более плачевная: лишний вес имеют 59.4% жителей, а 24% страдают ожирением. Градация проста: если индекс массы тела (ИМТ) соответствует значениям от 25 до 29,9, то это считается избыточным весом, если выше - это уже ожирение.

Большую тревогу у врачей вызывает и факт "омоложения" ожирения: избыточный вес у 19% 5-6-летних детей,

23% - это уже цифры у 7-9-летних детей. И цифры растут! Если тенденция не изменится, то к 2050 году лишний вес/ожирение станут проблемой каждого (!) жителя страны.

В чем опасность

Лишний вес и тем более ожирение - источник очень многих, в том числе смертельно опасных заболеваний. Взаимосвязь проста: жировая ткань - это на самом деле орган, который вырабатывает гормоны. Чрезмерно количество гормонов, в свою очередь, способствует развитию различных воспалений и патологий. Что может стать (и часто становится) одним из серьезных триггеров в развитии многих заболеваний:

сердечно-сосудистые, коронарные - стенокардия, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, инсульты, инфаркт;

более 10 видов злокачественных опухолей - рака толстой кишки, поджелудочной железы, желчного пузыря, пищевода, желудка;

у женщин повышенный вес способствует возникновению рака матки и/или молочной железы, у мужчин - предстательной железы;

сахарный диабет: 80% процентов пациентов с диабетом страдают от лишнего веса или ожирения;

проблемы с опорно-двигательной системой, ведь каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на кости, возникают патологии в обменных процессах и, как следствие - заболевания суставов, их постепенная деформация, разрушение хрящевой ткани и т.д. Теряется подвижность суставов, что приводит сначала к ограничению подвижности, а потом порой и к инвалидности. А если человек уже страдает остеопорозом, артрозом, артритом, то ожирение усугубляет и без того тяжелое состояние пациента;

весьма опасное состояние стеатоз (жировая болезнь печени) может со временем привести к циррозу или раку печени.

По мере снижения веса очень многие состояния, как физические, так и психологические, облегчаются, а порой даже проходят совсем. Так что держать вес в норме - это значит жить долго и счастливо!

И психические проблемы тоже

Гульнара Гаристе, психолог

― В отличие от древних времен, когда полнота ассоциировалась с солидностью, достатком и сексуальной привлекательностью, в современном обществе избыточный вес и, тем более, ожирение, вызывает совсем иную реакцию. Что бы ни говорили апологеты боди-позитива на самом деле большинство людей с лишним весом и тем более страдающие ожирением, стремятся от этой проблемы избавиться. И на то есть очень веские причины как физиологического, так и психологического характера.

Сегодня полнота, особенно чрезмерная, далека от принятых в обществе эстетических стандартов. А всем нам хочется выглядеть красивыми, соответствовать определенным критериям, нравиться себе и окружающим. И чем дальше человек от этого, тем выше недовольство собой. Особенно остро это ощущается в детстве и подростковом возрасте. Однако и во взрослом это доставляет немалый психологический дискомфорт как женщинам, так и мужчинам.

Люди с лишним весом/ожирением могут сталкиваться с негативным отношением - насмешливыми и неприязненными взглядами, едкими шуточками по поводу своей фигуры, обесцениванием. Это может стать причиной многих комплексов. Недовольство своим телом, ощущение своей непривлекательности и несоответствия общественным стандартам может привести к снижению самооценки, напрямую негативно влияя на карьеру, на возможность наладить личную жизнь и т.д. Постоянно испытывая стресс и напряжение, человек может со временем замкнуться в себе, отдалиться от друзей и знакомых, даже реже бывать в общественных местах и т.д.. То есть стремиться "отгородиться" от общества, где ему в любой момент - пусть даже взглядом или едким замечанием - могут причинить боль.

К сожалению, часто бывает, что человек, скинув 2-3 килограмма ценой неимоверных усилий потом "срывается" и набирает еще 4-5 лишних кг. Эта постоянная борьба, в которой побеждает не человек, а его лишний вес, ведет к чувству вины ("я слабак!") и к апатии ("что бы я ни делал - все равно ничего не получается"). В некоторых случаях апатия может привести даже к клинической депрессии.

Возникает замкнутый круг: ожирение увеличивает психологические проблемы, а психологические проблемы стимулируют набор веса.

Многим людям свойственно "заедать" - несбывшиеся мечты, желания, нереализованные планы, недостаток любви, одиночество. Однако после кратковременного облегчения на человека с еще большей силой наваливается чувство вины: "Я опять не выдержал, я слабак!" У человека опускаются руки и -невольно тянутся к чему-то вкусному. И преодолеть этот порочный круг бывает очень и очень сложно.

О трудностях, с которыми сталкиваются люди с лишним весом и/или ожирением, сказано и написано немало, равно как и о способах избавления от этой проблемы. Кому-то достаточно всего лишь "взять себя в руки", а кому-то необходима помощь, часто - под строгим медицинским контролем. Все индивидуально, универсально лишь одно: по мере снижения веса очень многие состояния, как физические, так и психологические, облегчаются, а порой даже проходят совсем. Так что держать вес в норме - это значит жить долго и счастливо!