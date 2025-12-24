Ферментация как способ хранения продуктов известна давно, и подобные блюда популярны во многих странах. Врач-эндокринолог Анна Петюшина объяснила, какую пользу и вред могут принести ферментированные продукты, а также раскрыла причины их привлекательности зимой.

Анна Петюшина отмечает, что о преимуществах продуктов, полученных методом брожения, начали говорить лишь в последние десятилетия.

«В ферментированных продуктах образуются пробиотики, которые способствуют выведению токсинов, улучшению усвоения питательных веществ и положительно влияют на различные системы организма. К таким продуктам относятся кисломолочные изделия, квашеные овощи, моченые фрукты, бобовая паста мисо, хлеб на закваске, выдержанные сыры, а также чай, кофе и шоколад, приготовленные особым образом», — делится мнением врач.

Доктор Петюшина поясняет, что микробы, поступающие с ферментированными продуктами, создают защитный барьер в кишечнике от патогенных микроорганизмов, таких как кишечная палочка и сальмонелла, а также помогают в борьбе с дисбактериозом.

«Пробиотики включаются в рацион пациентов с кандидозом кишечника, так как ферментированные продукты легче усваиваются. Кроме того, они содержат множество витаминов и ферментов, необходимых для нормального функционирования пищеварительной системы. Например, квашеную капусту наши предки использовали как средство против цинги», — добавляет Анна Петюшина.

Она также объясняет, что желание употреблять такие продукты в холодное время года объясняется логикой. Зимой организм испытывает нехватку витаминов, которые содержатся в овощах и фруктах, традиционно хранившихся в моченом и квашеном виде. Свежие овощи стали доступны лишь в последние десятилетия к новогодним праздникам.

Несмотря на все преимущества ферментированных продуктов, врач рекомендует соблюдать умеренность в их потреблении. В больших количествах они могут вызывать вздутие и диарею. Эндокринолог советует начинать с небольших порций различных ферментированных продуктов, чтобы организм постепенно адаптировался к разнообразию полезных бактерий.