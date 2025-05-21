И польза, и релакс: 5 аргументов в пользу регулярного массажа

Хотите чувствовать себя счастливее, крепче спать и избавиться от мигреней и болей в спине? Отправляйтесь на массаж.

«Еженедельный массаж оказывает совокупный положительный эффект, который сохраняется в течение длительного времени, — объясняет Марк Рапапорт, и заведующий кафедрой психиатрии и поведенческих наук в Emory University. — Наши исследования свидетельствуют о том, что вы можете извлечь выгоду для здоровья даже после одного сеанса массажа».

5 плюсов регулярного массажа

Избавляет от мышечной боли

Тело ноет после ежедневных пробежек? «Массаж способен уменьшить острое воспаление, вызванное физическими нагрузками. И это не магия, а наука: массажист увеличивает приток плюрипотентных стволовых клеток (клеток-хозяев, способных восстанавливать любые ткани и клетки вашего тела) к горячим точкам. Кроме того, массаж снижает выработку кортизола и повышает выработку серотонина, который является естественным обезболивающим в организме.

Очищает сознание

Исследование Emory University показало, что после 15 минут массажа меняется направление мозговых волн, что приводит к усилению бдительности. Таким образом участники эксперимента были в состоянии выполнять математические вычисления в два раза быстрее и с удвоенной точностью, чем до расслабляющей процедуры.

Борется с бессонницей

Недостаток серотонина напрямую связан с бессонными ночами, и так массаж помогает увеличивает выработку этого гормона, вы можете заснуть прямо на массажном столе. Но не бойтесь, что действие серотонина закончится, как только вы покинете спа-кабинет: у этой процедуры накопительный эффект!

Побеждает стресс и беспокойство

И дело не просто в успокаивающем аромате эфирных масел! Массажные движения уменьшают симпатический тонус, который является частью нервной системы и отвечает за реакции тела на стрессовые или чрезвычайные ситуации. Все тот же дует кортизола и серотонина помогает расслабится и избавиться от беспокойства.

Увеличивает ваш диапазон движения

Массаж поможет осуществить вашу мечту и освоить самую сложную асану в йоге! Процедура расслабляет мышцы и улучшает кровообращение, что помогает насытить кислородом ткани суставов. Кроме того, массаж снижает выработку цитокинов — белков, вызывающих воспаление, которое может ограничивать вашу мобильность.