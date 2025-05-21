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Салат «Цезарь»: так ли он безвреден и альтернативные полезные рецепты 0 227

Люблю!
Дата публикации: 21.05.2025
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Салат «Цезарь»: так ли он безвреден и альтернативные полезные рецепты

Салат «Цезарь» — один из самых известных и популярных во всем мире. Хрустящая текстура и ароматный соус делают его любимцем на столе у многих. Однако, далеко не все знают о том, какими должны быть его классические составляющие. А также мало кто задумывается над тем, какие последствия может иметь для здоровья его регулярное употребление. Обо всем этом нам рассказала нутрициолог, психолог РПП, биохимик Анна Дивинская.

Классический состав салата «Цезарь»

В это блюда входят следующие ингредиенты:

  1. Листья салата ромэн — это основной продукт, который придает свежесть и хрустящую текстуру.

  2. Гренки — кусочки подсушенного хлеба, которые добавляют еще больший хруст.

  3. Сыр пармезан — усиливает вкус и добавляет питательные вещества.

  4. Соус «Цезарь» — состоит из оливкового масла, анчоусов, лимонного сока, чеснока, яичного желтка и дижонской горчицы.

«Если рассматривать все эти компоненты — сами по себе они полезны! Но всегда стоит обращать внимание на порции и частоту употребления блюда. К тому же классическая версия салата может содержать слишком много калорий за счет насыщенных жиров, а также содержать много соли», — рассказывает нутрициолог.

Недостатки традиционного салата «Цезарь»

  1. Высокая калорийность за счет жиров. Соус, содержащий оливковое масло и яичные желтки, может быть достаточно калорийным и его в салате может оказаться слишком много. В сочетании с хрустящими гренками общее количество калорий в одной порции может достигать 500—600 калорий, что значительно больше, чем у многих других салатов.

  2. Соль. Также соус часто содержит много соли за счет входящих в его состав анчоусов, что может быть проблемой для людей с гипертонией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

  3. Консерванты и добавки. Готовые версии салата «Цезарь» могут содержать консерванты и искусственные добавки, что делает их гораздо менее полезными.

Альтернативные рецепты диетического салата «Цезарь»

Но не стоит расстраиваться, если ваш любимый салат на самом деле оказался не таким уж полезным, как казался ранее. Ведь его легко можно адаптировать для более здорового варианта. Вот несколько рецептов от эксперта.

ПП-вариант «Цезаря» с курицей гриль

Ингредиенты:

  • Листья салата ромэн — 200 г.

  • Куриное филе (гриль) — 150 г.

  • Пармезан (тертый) — 30 г.

  • Гренки из цельнозернового хлеба — 50 г.

Для соуса:

  • Греческий йогурт без добавок — 2 ст. л.

  • Дижонская горчица — 1 ч. л.

  • Сок лимона.

  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Приготовьте курицу на гриле и нарежьте на тонкие полоски.

  2. В большой миске смешайте салатные листья, курицу и гренки.

  3. Приготовьте соус, смешав все ингредиенты, и добавьте к салату.

  4. Посыпьте тертым пармезаном и подавайте!

«Цезарь» с креветками

Ингредиенты:

  • Листья салата ромэн — 200 г.

  • Креветки — 150 г.

  • Пармезан (тертый) — 30 г.

  • Гренки из цельнозернового хлеба — 50 г.

Для соуса:

  • Греческий йогурт — 2 ст. л.

  • Соевый соус — 1 ч. л.

  • Сок лимона.

  • Чеснок — по вкусу.

Приготовление:

  1. Креветки приготовить в сковороде или на гриле.

  2. В миске соедините салат, креветки и гренки.

  3. Приготовьте соус и аккуратно перемешайте с салатом.

  4. При желании добавьте натертый пармезан.

Салат «Цезарь» может быть как вкусным, так и полезным, если к его составу подойти осознанно. «Попробуйте модифицировать классический рецепт, добавляя более полезные ингредиенты и снижая калорийность. Такой подход позволит вам наслаждаться любимым блюдом, не переживая о последствиях для здоровья», — рекомендует наш эксперт.

Также эксперт советует, если вы заказываете готовый салат в ресторане — просите подать соус отдельно и добавляйте 1—2 ч. ложки в свою тарелку. Так вы не наберете лишних калорий за счет лишних жиров.

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