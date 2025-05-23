Чтобы не испортить отпуск болезнями: что нужно знать про акклиматизацию на отдыхе

Мы ждем отпуска весь год: планируем, бронируем, ждем. И как же обидно бывает заболеть на курорте. Часто причиной недомогания становится акклиматизация, но к ней можно подготовиться.

Чем мы болеем в отпуске?

Вот топ-10 самых частых нарушений здоровья, с которыми сталкиваются россияне в отпусках. Десятка главных недомоганий выглядит следующим образом.

травмы, резаные раны и укусы;

солнечные ожоги и тепловые удары;

пищевые отравления, заболевания желудочно-кишечного тракта.

острые инфекции верхних дыхательных путей;

клещевой энцефалит, обострение герпеса;

обострения стоматологических заболеваний;

обострения сердечно-сосудистых заболеваний;

аллергические реакции;

инородные тела ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта, глаз;

проблемы со здоровьем, связанные с акклиматизацией.

И хотя проблемы со здоровьем, связанные с акклиматизацией, оказались на последней строчке, но заболевания ЖКТ, инфекции, обострения хронических заболеваний тоже могут быть следствием тяжелой адаптации организма к новому климату. Так что про акклиматизацию важно знать.

Начнем с того, что акклиматизация – это естественный процесс: организм человека не может сразу приспособиться к новым климатическим условиям. Если вы из московского холодного (и даже снежного) мая приезжаете на жаркий курорт, то контраст получается заметный. Так что не исключены различные сложности.

Адаптация к температуре

Мало кто едет на отдых в страны с холодным климатом, все-таки чаще мы отправляемся туда, где можно полежать на пляже и получить красивый загар. Сразу после приезда организм все еще настроен на поддержание "холодного" гомеостаза (равновесия), удерживая тепло. На это ориентированы все физиологические процессы и метаболизм.

На жаре такой организм первые дни все еще настроен на то, чтобы "согревать" себя, сохранять тепло. Это и вызывает дискомфорт: жарко снаружи, тепло внутри. Вы можете испытывать тошноту, озноб, головную боль, не исключена рвота. Похоже на симптомы теплового удара, но они настигают, даже если вы не лежали на пляже.

Чтобы избежать таких проблем, соблюдайте несложные правила.

Первые три дня на отдыхе ограничьте общее время пребывания на солнце 1,5 часами. С 12 до 16 уходите в тень, желательно вообще находиться в помещении.

Не увлекайтесь алкогольными напитками, они выводят из организма воду, а на жаре это нежелательно.

Не переедайте, отдавайте предпочтение легкой пище.

Лежанию на пляже предпочитайте плавание.

Обратите внимание: в жарком климате после адаптации обменные процессы могут дать сбой, нарушается пищеварение. Старайтесь хотя бы в первые дни отпуска не увлекаться экзотической пищей, позвольте вашему ЖКТ тоже привыкнуть к новому ритму. И пейте только бутилированную воду.

Адаптация к влажности

Если вы оказываетесь в стране с очень влажным климатом (более 85%), то испарение пота с поверхности кожи затрудняется. Вы хорошо это знаете: пот не испаряется, а стекает каплями с кожи. Это изнуряет организм, наступает упадок сил. Если климат не просто влажный, но и жаркий, то нарушается терморегуляция. Следствие мы уже описали – головная боль, тошнота, озноб.

Если же вы оказались в местности с повышенной влажностью и низкой температурой, это чревато переохлаждением и снова нарушением терморегуляции. Из-за сбоя гидробаланса страдает электролитное равновесие, мышцы могут спазмироваться. Избежать неприятных последствий поможет прием электролитных комплексов. Если вы не взяли их с собой и не хотите покупать на месте, можете пить подсоленную воду и есть сухофрукты. Это поможет восполнить дефицит ионов и микроэлементов.

Адаптация к высоте

Если в отпуске вы проводите время в горах, то акклиматизация неизбежна. Специалисты, которые изучают поведение организма в высокогорье, отмечают, что раньше в горы ездили в основном молодые люди без особенных проблем со здоровьем. Сейчас состав туристов меняется, все чаще в горы едут люди старшего возраста, у которых могут быть сложности со здоровьем.

В горах атмосферное давление ниже, поэтому в первые дни артериальное давление и пульс у вас будут "скакать". Даже если в обычных условиях вы не испытываете проблем, давление может подняться до 135-155 мм рт. ст. Будет болеть голова, почувствуете небольшой упадок сил.

У людей с артериальной гипертензией в период акклиматизации давление может подняться до 160-180 мм рт. ст. Посоветуйтесь с врачом: может быть, вам стоит воздержаться от отпуска в горах.

В горах обычно повышается частота пульса, вы можете испытывать небольшие проблемы с дыханием: все время хочется или глубоко вдохнуть или зевнуть.

Адаптация вегетативной нервной системы может проявляться в нестабильном состоянии сосудов.

Чтобы чувствовать себя в горах комфортно, воздержитесь от восхождений в первые дни. Пусть максимальный набор высоты будет не более 1000 метров (а желательно ограничиться 500 метрами). Если чувствуете, что кружится голова, сложно дышать, если есть головная боль, потеря аппетита, тошнота, сразу спускайтесь вниз.

В горах желательно полностью воздержаться от алкоголя. Только представьте: когда вы находитесь на высоте, то действие алкоголя аналогично дополнительному подъему на 1000-1500 метров. Пожалуй, для любого организма это слишком.

Врачи отмечают, что обычно акклиматизация длится 2–3 дня, но может занять и до 7 дней. Так что, если ваш отпуск – всего неделя, то подумайте, стоит ли вам резко менять климат. Может получиться так, что вы уедете, чтобы поболеть в шикарном отеле с видом на пляж. Кроме того, после возвращения домой вас ждет реакклиматизация, то есть обратная адаптация, так что отпуск может превратиться в сплошные качели.