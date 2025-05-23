Меньше стирать и не складывать: как обращаться с одеждой, чтобы она прослужила долгие годы

Тщательно следите за своим гардеробом, но все равно замечаете, что вещи приходят в негодность раньше, чем вам бы хотелось? Рассказываем, какие правила ухода стоит внедрить, чтобы одежда прослужила дольше.

Многие люди, несмотря на регулярную стирку своих вещей и их, на первый взгляд, аккуратное хранение, не умеют ухаживать за своей одеждой так, чтобы она прослужила не пару сезонов, а как минимум несколько лет, а то и десятилетие. Они складывают на полки в шкафу те вещи, которые не нужно складывать, а на вешалках располагают те элементы гардероба, которым подобное обращение только вредит. Чтобы не запутаться в многочисленных правилах хранения и ухода, собрали главные из них.

Меньше стирайте ваши вещи

Специалисты уверяют, что многие вещи — джинсы и брюки, жакеты, спортивные кофты, трикотаж и даже футболки (в том случае, если это не вещь для похода на тренировку в спортивный) — не нуждаются в настолько частой стирке, как принято считать. Многие из них, наоборот, начинают терять свою форму и первоначальный вид, что приводит к более раннему износу элемента гардероба и быстрому приходу к негодности.

Не пользуйтесь кондиционером для белья

Несмотря на то, что для кожи эффект, который остается после использования кондиционера для белья, ощущается очень приятно, он может быть губителен для состояния ткани. Восковой слой, который остается на одежде не дает материалу, из которого сделана вещь, «дышать», что приводит к ускорению времени износа вещи.

Отдавайте предпочтение холодной воде

Горячая вода может навредить вашим вещам почти настолько же сильно, как и кондиционер для белья. Из-за нее может блекнуть цвет ткани, «сесть» шерстяная вещь, а также навредить изначальной форме изделия. Холодная же вода, напротив, помогает сохранить и цвет, и форму элемента вашего гардероба в первозданном виде, поэтому в процессе стирки лучше отдавать предпочтение ей.

Откажитесь от сушильной машины

Всех, кто любит пользоваться сушильной машиной, а не сушить вещи естественным путем, тоже ждет печальная новость — использование подобной техники на регулярной основе постепенно убьет ваше изделие. Лучше стараться высушить вашу одежду, вывесив ее на балконе, на вешалке в самой ванной комнате или даже в комнате, если другого места не нашлось.

Всегда складывайте трикотажные вещи

Многие люди стараются бережно относиться к своим вещам из трикотажа; по этой причине они предпочитают вешать их в шкафу на вешалки в надежде лишний раз не помять. Это является фатальной ошибкой — изделие начнет безвозвратно деформироваться из-за плечиков вешалки и восстановить его уже не удастся. По этой причине всю трикотажную одежду нужно только складывать.

Вне сезона убирайте одежду, предварительно упаковав

С наступлением весны и лета многие люди убирают всю верхнюю одежду в шкаф, но далеко не всегда складывают ее правильно. Все дело в том, что в замкнутом пространстве, часто сложенная, верхняя одежда начинает деформироваться, также ткань начинает накапливать пыль. По этой причине ваши пальто и куртки на летний сезон лучше убирать в специальном чехле, вешая на вешалку.