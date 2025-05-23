Специальный чай и еще два способа сделать удобрение из кожуры банана для богатого урожая

Кто бы мог подумать, что банановые шкурки так полезны для растений на огороде. Но это правда. Что же в кожуре тропического фрукта заставляет растения благоухать и мощно плодоносить и как ее правильно использовать на даче для удобрения?

Бананы хоть и подорожали, но до сих пор остаются одним из самых популярных фруктов на столе россиян. Их нежная мякоть отлично утоляет голод, полезна для здоровья и добавляет вкуса самым разным блюдам — подходит для смузи, каши и выпечки.

Но не менее полезна и индивидуальная упаковка банана — их ярко-желтая кожура. Не выбрасывают шкурку от бананов и опытные дачники. В ней полно питательных веществ, которые могут стать отличным удобрением для огорода и садовых растений.

Удобрение из банановой кожуры: три варианта подкормки

Шкурка тропического фрукта богата калием, фосфором и кальцием — все это необходимо для здорового развития корней, цветения и плодоношения. Советами, как сделать удобрение из кожуры банана для подкормки растений, поделился опытный садовник Моррис Ханкинсон, директор питомника Hopes Grove.

1. Компост

Это один из самых простых способов использовать банановую кожуру на огороде и в саду. Компост — прекрасная альтернатива синтетическим удобрениям и способ жить почти без отходов, что очень экологично. Кожуру банана надо предварительно измельчить и заложить в компостную яму — так другие органические отходы будут быстрее разлагаться, а качество компоста заметно улучшится.

2. Измельчение

Если вам кажется, что компостирование — трудоемкий процесс, есть несколько других способов использования банановой кожуры на огороде в качестве удобрения.

«Бананы в основном содержат калий, который очень любят розы и томаты — поэтому прекрасно будет измельчить кожуру и закопать под эти растения на небольшую глубину. Питательные вещества будут высвобождаться и подкармливать их», — говорит Моррис.

3. Банановый чай

«Вы можете приготовить банановый чай, замочив кожуру в любой емкости с водой на несколько дней, и использовать банановую жидкость для удобрения таких растений, как перец, помидоры и розы», — говорит Моррис.

К слову, некоторые предлагают использовать это удобрение и для комнатных растений, но эксперт не рекомендует этого делать, поскольку такая смесь может привлечь в квартиру насекомых.

Не стоит и просто выбрасывать банановую кожуру на огороде и надеяться, что это сработает. «Обязательно надо измельчить шкурку фрукта: целая кожура дольше разлагается и привлекает вредителей в ваш сад», — предупреждает садовод.

Есть и еще один нюанс: не стоит увлекаться банановой подкормкой без меры, так вы можете нарушить баланс почвы, которая требует еще и азота, если вы удобряете ее калием. А в бананах его нет.

Какие растения любят банановую кожуру

Калием из кожуры банана можно подкормить:

ягодные кустарники,

любые цветы,

ягоды — клубнику, землянику,

плодовые деревья — вишню и яблоню,

многие овощи — перец, картофель, кабачки и другие.

«Растения, которые плодоносят или цветут, такие как томаты, розы или перцы, любят повышенное содержание калия. Просто не используйте его слишком много в одном месте, постарайтесь равномерно распределить удобрение из банановой кожуры по всему саду», — советует эксперт.