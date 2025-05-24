Сила крапивы: рецепты для здоровья и красоты

Наверное, нет ни одного человека, который бы хоть раз не падал с велосипеда в заросли крапивы. Все мы знаем это растение — оно растет повсеместно: и в деревнях, и в городских парках.

У нас крапива ассоциируется больше как сорняк, однако на деле — это одно из самых недооцененных растений нашей полосы. Наши предки широко использовали крапиву не только как продукт питания в весенний период, когда не хватало витаминов, но и в народной медицине — ее полезные свойства были хорошо известны. Чем полезна крапива и что из нее можно приготовить, нам рассказали наши эксперты.

Полезные свойства крапивы

Речь пойдет о молодой крапиве, ведь именно она является настоящим кладезем витаминов, минералов и биофлавоноидов.

Витамины

Из витаминов особенно стоит выделить витамин С — он содержится в крапиве в легкоусвояемой форме и в очень хорошей концентрации: до 250 мг на 100 г свежей зелени. «Напомню, витамин С важен для иммунной системы, он является антиоксидантом, помогает усваиваться железу и участвует в синтезе коллагена», — рассказывает нутрициолог Ирина Селиванова.

Также крапива богата витаминами группы B — в ней почти весь комплекс. Они важны как кофакторы в выработке энергии. Наш эксперт: «Они не являются источниками энергии сами по себе, но участвуют в ее производстве в митохондриях. Это наши стресс-протекторы, которые помогают чувствовать бодрость днем и способствуют качественному сну вечером (особенно витамин B6). Благодаря содержанию этих витаминов на крапиву стоит обратить внимание вегетарианцам, поскольку основной источник B-группы — это мясо и продукты животного происхождения».

Кроме того, в крапиве содержится витамин K, от которого зависят реологические свойства крови — то есть ее текучесть и свертываемость.

Минералы

Особенно интересен калий. «В рационе среднего европейца калия часто не хватает — у нас перекос в сторону натрия. А в 100 г молодой крапивы может содержаться от 400 до 600 мг калия, в зависимости от региона и степени зрелости. При суточной норме в 2,5 г — это внушительная часть. Калий регулирует водно-солевой баланс, участвует в работе сердца и сосудов, помогает организму выводить лишнюю жидкость — а значит, важен при отеках и гипертонии», — поясняет Ирина.

Также в крапиве есть кальций, магний и железо. Нутрициолог: «Причем железо хорошо усваивается благодаря наличию витамина С — они работают в паре. Все эти элементы поддерживают опорно-двигательную систему, а также способствуют профилактике анемии».

Биофлавоноиды

В крапиве содержится кверцетин — мощный противовоспалительный агент, антиоксидант. Он укрепляет иммунитет, снижает уровень холестерина и гистамина. Поэтому крапива может быть особенно полезна в сезон цветения — людям с аллергией.

Она также богата рутином, который важен для сердечно-сосудистой системы, так как укрепляет стенки капилляров, улучшает кровообращение и снабжение тканей кислородом — в том числе тканей мозга. Это улучшает и энергетический обмен.

Также стоит упомянуть апигенин и кемпферол — они, как и кверцетин, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, но также имеют онкопротекторный эффект — то есть снижают риски развития онкологических заболеваний при регулярном употреблении.

При каких заболеваниях применяют крапиву

Наверное, все знают, что из крапивы получается вкуснейший суп, однако ее используют не только в кулинарии, но и в народной медицине. По словам нутрициолога, она полезна как:

мягкий диуретик — особенно при отеках и высоком давлении;

противовоспалительное средство — при простудах, болях в суставах, кожных заболеваниях;

поддержка при экземе и псориазе — за счет рутина и улучшения микроциркуляции;

кровоостанавливающее средство — благодаря высокому содержанию витамина К, дубильных веществ и аскорбиновой кислоты;

поддержка при заболеваниях ЖКТ — ее можно использовать как часть комплексной терапии при гепатитах, язвенной болезни, запорах и других болезней кишечника.

Кому нельзя употреблять крапиву

Несмотря на множество полезных свойств, у этого растения есть и противопоказания. По словам Ирины, крапива не рекомендуется:

при мочекаменной болезни и проблемах с почками;

при подагре или повышенной мочевой кислоте в крови — крапива содержит оксалаты, которые могут откладываться в почках в виде песка и камней;

с осторожностью — беременным — хотя крапива помогает от отеков и богата калием, есть мнение, что она может стимулировать сокращения матки;

людям, принимающим антикоагулянты — витамин К может снижать эффективность препаратов;

при гипотонии — мочегонный эффект крапивы может понижать давление еще сильнее.

Как использовать крапиву

С крапивой можно приготовить массу блюд, ее используют и как гарнир, и в качестве ингредиента в салатах. Также из нее можно сделать множество полезных настоев и отваров. Врач китайской и классической медицины с 35-летним опытом работы, рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова поделилась с нами полезными рецептами на все случаи жизни.

Полезный напиток

Чай из крапивы — настоящий весенний детокс. Собирать лучше только верхние молодые листочки в экологически чистых местах. На 0,5 л горячей воды берем 10–12 листьев, настаиваем 15–20 минут и процеживаем. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день до еды.

В бане

Веник из свежей крапивы — испытание не для всех, но польза колоссальна: активизация кровообращения, снятие мышечного напряжения, профилактика суставных болей.

Уход за волосами

Отвар крапивы укрепляет корни, уменьшает выпадение волос, придает им блеск. Светловолосым — лучше добавить лимон или отвар ромашки, чтобы избежать зеленого оттенка.

В кулинарии

Измельченную крапиву можно добавлять в омлеты, пироги, блины, салаты, супы (заменяет шпинат). Прекрасный весенний песто получается из крапивы, чеснока, орехов и оливкового масла. Главное — ошпарить листья кипятком, чтобы нейтрализовать жгучесть.

При ревматизме

Настойка на спирту пригодится для растираний при боли в мышцах и суставах. Ее можно сделать как из свежих, так и из сушеных листьев. Свежую крапиву (около 200 г) промываем, обсушиваем, измельчаем и заливаем 500 мл 70% спирта или качественной водки в стеклянной банке. Настаиваем в темном месте 10–14 дней, периодически встряхивая. Затем процеживаем и переливаем в темную бутылку. Хранить ее можно в прохладном месте до года. Настойку применяют наружно, растирая больные места.

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