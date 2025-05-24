Baltijas balss logotype

Сила крапивы: рецепты для здоровья и красоты 0 457

Люблю!
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Сила крапивы: рецепты для здоровья и красоты

Наверное, нет ни одного человека, который бы хоть раз не падал с велосипеда в заросли крапивы. Все мы знаем это растение — оно растет повсеместно: и в деревнях, и в городских парках.

У нас крапива ассоциируется больше как сорняк, однако на деле — это одно из самых недооцененных растений нашей полосы. Наши предки широко использовали крапиву не только как продукт питания в весенний период, когда не хватало витаминов, но и в народной медицине — ее полезные свойства были хорошо известны. Чем полезна крапива и что из нее можно приготовить, нам рассказали наши эксперты.

Полезные свойства крапивы

Речь пойдет о молодой крапиве, ведь именно она является настоящим кладезем витаминов, минералов и биофлавоноидов.

Витамины

  • Из витаминов особенно стоит выделить витамин С — он содержится в крапиве в легкоусвояемой форме и в очень хорошей концентрации: до 250 мг на 100 г свежей зелени. «Напомню, витамин С важен для иммунной системы, он является антиоксидантом, помогает усваиваться железу и участвует в синтезе коллагена», — рассказывает нутрициолог Ирина Селиванова.

  • Также крапива богата витаминами группы B — в ней почти весь комплекс. Они важны как кофакторы в выработке энергии. Наш эксперт: «Они не являются источниками энергии сами по себе, но участвуют в ее производстве в митохондриях. Это наши стресс-протекторы, которые помогают чувствовать бодрость днем и способствуют качественному сну вечером (особенно витамин B6). Благодаря содержанию этих витаминов на крапиву стоит обратить внимание вегетарианцам, поскольку основной источник B-группы — это мясо и продукты животного происхождения».

  • Кроме того, в крапиве содержится витамин K, от которого зависят реологические свойства крови — то есть ее текучесть и свертываемость.

Минералы

  • Особенно интересен калий. «В рационе среднего европейца калия часто не хватает — у нас перекос в сторону натрия. А в 100 г молодой крапивы может содержаться от 400 до 600 мг калия, в зависимости от региона и степени зрелости. При суточной норме в 2,5 г — это внушительная часть. Калий регулирует водно-солевой баланс, участвует в работе сердца и сосудов, помогает организму выводить лишнюю жидкость — а значит, важен при отеках и гипертонии», — поясняет Ирина.

  • Также в крапиве есть кальций, магний и железо. Нутрициолог: «Причем железо хорошо усваивается благодаря наличию витамина С — они работают в паре. Все эти элементы поддерживают опорно-двигательную систему, а также способствуют профилактике анемии».

Биофлавоноиды

  • В крапиве содержится кверцетин — мощный противовоспалительный агент, антиоксидант. Он укрепляет иммунитет, снижает уровень холестерина и гистамина. Поэтому крапива может быть особенно полезна в сезон цветения — людям с аллергией.

  • Она также богата рутином, который важен для сердечно-сосудистой системы, так как укрепляет стенки капилляров, улучшает кровообращение и снабжение тканей кислородом — в том числе тканей мозга. Это улучшает и энергетический обмен.

  • Также стоит упомянуть апигенин и кемпферол — они, как и кверцетин, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, но также имеют онкопротекторный эффект — то есть снижают риски развития онкологических заболеваний при регулярном употреблении.

При каких заболеваниях применяют крапиву

Наверное, все знают, что из крапивы получается вкуснейший суп, однако ее используют не только в кулинарии, но и в народной медицине. По словам нутрициолога, она полезна как:

  • мягкий диуретик — особенно при отеках и высоком давлении;

  • противовоспалительное средство — при простудах, болях в суставах, кожных заболеваниях;

  • поддержка при экземе и псориазе — за счет рутина и улучшения микроциркуляции;

  • кровоостанавливающее средство — благодаря высокому содержанию витамина К, дубильных веществ и аскорбиновой кислоты;

  • поддержка при заболеваниях ЖКТ — ее можно использовать как часть комплексной терапии при гепатитах, язвенной болезни, запорах и других болезней кишечника.

Кому нельзя употреблять крапиву

Несмотря на множество полезных свойств, у этого растения есть и противопоказания. По словам Ирины, крапива не рекомендуется:

  • при мочекаменной болезни и проблемах с почками;

  • при подагре или повышенной мочевой кислоте в крови — крапива содержит оксалаты, которые могут откладываться в почках в виде песка и камней;

  • с осторожностью — беременным — хотя крапива помогает от отеков и богата калием, есть мнение, что она может стимулировать сокращения матки;

  • людям, принимающим антикоагулянты — витамин К может снижать эффективность препаратов;

  • при гипотонии — мочегонный эффект крапивы может понижать давление еще сильнее.

Как использовать крапиву

С крапивой можно приготовить массу блюд, ее используют и как гарнир, и в качестве ингредиента в салатах. Также из нее можно сделать множество полезных настоев и отваров. Врач китайской и классической медицины с 35-летним опытом работы, рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова поделилась с нами полезными рецептами на все случаи жизни.

Полезный напиток

Чай из крапивы — настоящий весенний детокс. Собирать лучше только верхние молодые листочки в экологически чистых местах. На 0,5 л горячей воды берем 10–12 листьев, настаиваем 15–20 минут и процеживаем. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день до еды.

В бане

Веник из свежей крапивы — испытание не для всех, но польза колоссальна: активизация кровообращения, снятие мышечного напряжения, профилактика суставных болей.

Уход за волосами

Отвар крапивы укрепляет корни, уменьшает выпадение волос, придает им блеск. Светловолосым — лучше добавить лимон или отвар ромашки, чтобы избежать зеленого оттенка.

В кулинарии

Измельченную крапиву можно добавлять в омлеты, пироги, блины, салаты, супы (заменяет шпинат). Прекрасный весенний песто получается из крапивы, чеснока, орехов и оливкового масла. Главное — ошпарить листья кипятком, чтобы нейтрализовать жгучесть.

При ревматизме

Настойка на спирту пригодится для растираний при боли в мышцах и суставах. Ее можно сделать как из свежих, так и из сушеных листьев. Свежую крапиву (около 200 г) промываем, обсушиваем, измельчаем и заливаем 500 мл 70% спирта или качественной водки в стеклянной банке. Настаиваем в темном месте 10–14 дней, периодически встряхивая. Затем процеживаем и переливаем в темную бутылку. Хранить ее можно в прохладном месте до года. Настойку применяют наружно, растирая больные места.

womanhit

Читайте нас также:
# красота #полезные растения #здоровье
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 310
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 474
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 426
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 247

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 108
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 166
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 190
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 402
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 244
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 157
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 108
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 166
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 190

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео