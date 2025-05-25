10 советов, которые помогут в путешествиях: опыт бывалой туристки

Британка Бет Виндзор проработала стюардессой около 10 лет, а после увольнения продолжила путешествовать по миру уже как туристка, посетив более 70 стран. На основе своего профессионального и личного опыта она дала другим путешественника десять советов, как сделать путешествие максимально комфортным и приятным, пишет Business Insider.

1. Не спите до вечера в день прибытия в новый часовой пояс

"После ночного перелета мне всегда хочется рухнуть в кровать в отеле. Однако, как человек, который сразу засыпает после приземления и с трудом адаптируется к новому часовому поясу, я рекомендую не спать", – призвала Бет.

Она пояснила, что это помогает ей адаптироваться к новому часовому поясу, выспаться как можно лучше и преодолеть джетлаг. Когда же наконец наступает время поспать, она советует обязательно заводить будильник, чтобы не проспать все утро.

2. Откажитесь от регистрируемого багажа и возьмите с собой только ручную кладь

Она поясняет, что таким образом заметно снижается риск потери багажа и время ожидания в длинных очередях на регистрацию.

"Если вы пытаетесь упаковать все в ручную кладь, я советую освободить место в сумке, надев в самолет более крупные вещи", – советует девушка.

3. Положите обувь в сейф отеля, чтобы не забыть о ценных вещах

"Уходить из отеля и осознавать, что вы оставили в сейфе самые ценные и важные вещи, – это ужасно. У меня есть простое решение, которое поможет избежать этой ошибки. Когда вы кладете все свои вещи и документы в сейф отеля, положите туда и один из своих ботинок – желательно тот, который вы наденете в день выезда. Вы, скорее всего, не выйдете из отеля в одном ботинке, поэтому этот трюк – хороший способ убедиться, что вы не забыли опустошить сейф перед отъездом", – пояснила путешественница.

4. Инвестируйте в трекер багажа и упаковочные кубы

"Портативные трекеры и упаковочные кубы – это новшества для путешественников, которые сдают багаж. Хотелось бы, чтобы портативные устройства слежения, такие как Apple AirTags, были доступны, когда я была бортпроводником. Их легко положить в чемодан, чтобы найти потерянные сумки", – отметила Бет.

При этом упаковочные кубы, по ее словам, всегда выручали ее, когда нужно было взять с собой много вещей в длительные поездки, ведь они разделяют вещи на отдельные секции, а также помогают поддерживать порядок и упрощают их поиск.

5. Рассмотрите возможность заказа чартерных рейсов в последнюю минуту – они могут оказаться дешевле

"Полет на частном самолете может показаться экстравагантным вариантом (и обычно так и есть), но чартеры на самолетах могут быть на удивление экономичными в зависимости от того, куда вы летите – и особенно если вы летите с группой. Многие компании-операторы предлагают скидки на чартеры в последнюю минуту, пустые сектора. Если самолет должен лететь в пункт назначения или из него без пассажиров, компании постараются заполнить его незадолго до этого по более низкой цене. Такие компании, как Lux Aviator и Daflo Jets, часто рекламируют эти открытые сектора в социальных сетях. Вы также можете забронировать одно место на получастном самолете, вместо того чтобы фрахтовать целый самолет у таких авиакомпаний, как Aero", – пояснила девушка.

6. Загрузите заранее приложение-переводчик

Бет советует перед поездкой загрузить на смартфон приложение для перевода, например Google Translate, на местный язык, чтобы его можно было использовать офлайн.

"Этот совет хорошо послужил мне во время поездок в места, где английский язык не так широко распространен, а доступ в Интернет нестабилен. Даже если перевод не идеален, приложение помогает донести ваше сообщение. Я также рекомендую загрузить приложения-конвертеры валют до прибытия, чтобы вы могли использовать их и офлайн", – рассказала она.

7. Свяжитесь с отелями напрямую, чтобы узнать лучшую цену за номер

"Большинство людей думают, что платформы бронирования отелей предлагают самые низкие цены на проживание, но это не всегда так. Если вы хотите остановиться в определенном отеле, позвоните или напишите письмо напрямую в отель, чтобы узнать более низкую цену. Я была поражена тем, сколько раз этот совет срабатывал для меня. Иногда он даже позволял мне повысить категорию номера до более высокой", – поделилась опытом Бет.

8. Научитесь разглаживать вещи без утюга

"Во многих отельных номерах по всему миру нет утюгов, что было не очень удобно, когда моя униформа бортпроводника должна была быть безупречной и без складок. Чтобы не платить за глажку или не ждать общий утюг, я беру с собой небольшой дорожный отпариватель, чтобы разглаживать складки на одежде. Если у вас его нет, включите фен в номере отеля на максимальную температуру и обдувайте одежду. Или же вы можете повесить одежду в ванной, включить душ на максимальную температуру и закрыть дверь на 10 минут. По моему опыту, пар в душе разглаживает складки", – рассказала опытная стюардесса.

9. Возьмите с собой достаточно лекарств

Девушка предупреждает, что многие привычные вам лекарства могут быть недоступны в другой стране.

"Каждый раз, когда я готовлюсь к полету, я собираю базовый дорожный набор с достаточным количеством лекарств, чтобы продержаться в поездке. Я также рекомендую взять с собой запасное количество на случай, если вы что-то потеряете или продлите поездку", – посоветовала Бет, также призвав туристов всегда изучить местные законы о наркотиках, ведь некоторые разрешенные у вас в стране лекарства могут быть запрещены в пункте прибытия.

10. Возьмите отдельную карту для путешествий

Девушка поясняет, что положив деньги, которые вы готовы потратить в поездке, на одну карту, будет легче контролировать свои расходы и не выходить за рамки бюджета.

Также она советует заранее уточнять, выгодно ли платить в стране прибытия с карты, или все же лучше взять наличные.

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