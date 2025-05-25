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Что может скрываться за постоянной усталостью: авитаминоз или болезнь? 0 365

Люблю!
Дата публикации: 25.05.2025
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Что может скрываться за постоянной усталостью: авитаминоз или болезнь?

Вы только проснулись, а уже ощущаете усталость? Днем хочется прилечь, а вечером — просто отключиться? Усталость стала постоянным фоном жизни и не проходит даже после отдыха? Это — не «ленивость» и не просто «возраст». Возможно, ваш организм сигнализирует о серьезной проблеме. Причин у хронической усталости множество.

Эксперт: Екатерина Мымрина, врач-терапевт

Причины хронической усталости

Дефициты

По словам специалиста, самая частая причина — нехватка ресурсов. Это может быть:

  • дефицит витаминов (особенно группы B, D, C);

  • нехватка микроэлементов (магний, железо, цинк, селен);

  • недостаток белка и «хороших» жиров (омега-3);

  • одностороннее, «бедное» питание, особенно при жестких диетах или хронических болезнях ЖКТ.

Даже один выраженный дефицит может повлиять на выработку энергии, работу нервной системы, мышц и иммунитета, — отметила врач.

Нарушения гормонального фона

Также часто источником хронической усталости становится гормональный сбой:

  • сниженная функция щитовидной железы (гипотиреоз);

  • инсулинорезистентность и «сахарные качели»;

  • истощение надпочечников — результат длительного стресса, недосыпа и переутомления.

Уровень гормонов напрямую влияет на обмен веществ, настроение, энергию и выносливость, — подчеркнула специалист.

Проблемы с органами детоксикации

Если нарушена работа печени или почек, токсины и продукты обмена начинают накапливаться в организме, вызывая чувство «затуманенности», усталости, головные боли. Добавим к этому плохую экологию, загрязненный воздух и воду — и вот уже организм работает на износ.

Психоэмоциональные причины

Под «вялость» и «разбитость» маскируются:

  • хроническая тревожность;

  • депрессия;

  • эмоциональное выгорание.

При этом человек не может расслабиться даже ночью — и в итоге просыпается еще более уставшим, чем ложился, — отметила врач.

Хронические вирусные инфекции

На первом месте:

  • вирусы герпетической группы (включая вирус Эпштейна-Барр и цитомегаловирус);

  • постковидный синдром.

Одни вирусы могут незаметно активироваться в организме, вызывая постоянное воспаление, сбои в иммунной системе и стойкую усталость, — предупредила специалист.

Нарушение микробиома

Когда нарушается баланс микрофлоры, страдает иммунитет, нарушается всасывание витаминов и происходит «протекание» токсинов в кровь, рассказала доктор. Результат — хроническое воспаление и ощущение тотальной разбалансировки организма.

Дополнительные факторы, которые тоже стоит учитывать:

  • генетическая предрасположенность;

  • аутоиммунные реакции — например, когда вырабатываются антитела к нейротрансмиттерам;

  • митохондриальная дисфункция — клетки теряют способность эффективно производить энергию.

Что делать, если вы узнали себя

По мнению врача, главное — не списывать все на усталость от жизни:

Важно не игнорировать сигналы организма. Хроническая усталость — это не норма. Это симптом, с которым можно и нужно разбираться.

Что вы можете сделать уже сегодня:

  • Наладьте режим сна и бодрствования: ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

  • Снизьте потребление сахара и быстрых углеводов — это избавит от «инсулиновых качелей» и улучшит общее самочувствие.

  • Питайтесь полноценно: добавьте в рацион белок, полезные жиры, клетчатку, зелень.

  • Не забывайте пить чистую воду — особенно утром.

  • Ежедневно бывайте на свежем воздухе: прогулки, пробежки, велосипед — все это насыщает кровь кислородом и дает организму сигнал, что вы живы и активны.

  • Позвольте себе отдых: настоящий, с отключением телефона, без чувства вины.

Усталость нельзя «перебороть», ее можно только вылечить — заботой о себе. И главное — найдите врача, который поможет найти истинную причину. Это может быть терапевт, эндокринолог, гастроэнтеролог, невролог, — перечислила специалист.

Возможно, потребуется расширенное обследование:

  • анализы на витамины и микроэлементы;

  • гормоны щитовидной железы и надпочечников;

  • показатели воспаления;

  • вирусная панель;

  • анализ микробиоты кишечника.

Хроническая усталость — это не «просто слабость». Это сигнал, что организму нужна помощь. Не ждите, пока вы окончательно «разрядитесь». Начните с малого, заботьтесь о себе и при необходимости — доверьтесь врачу. Иногда даже небольшие корректировки дают большой эффект, — заверила доктор.

Источник: vm

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