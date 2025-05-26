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7 вещей, которые разрушают ваши ногти 0 490

Люблю!
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
7 вещей, которые разрушают ваши ногти

Когда вы не получаете достаточно определенных питательных веществ, то состояние ногтей ухудшится.

Мягкие и ломкие ногти могут быть не только косметической проблемой, но и сигналом о том, что в повседневной жизни что-то идет не так. Часто мы даже не подозреваем, что привычные вещи, такие как мытье посуды или недостаток воды в рационе - медленно портят структуру ногтей. Об этом сообщает сайт Mind body green.

Воздействие моющих средств

Чрезмерное воздействие других агрессивных химических веществ в чистящих средствах также может вызвать повреждение ногтей. Вы можете подвергаться воздействию этих химических веществ на работе или во время уборки дома.

Поэтому стоит всегда надевать перчатки, когда работаете с химикатами или моющими средствами.

Моющие средства смывают натуральные жиры и влагу с ногтевой пластины, что делает ее сухой, ломкой и склонной к расслоению. Контакт с химикатами может вызвать раздражение и трещины в зоне кутикулы, что нарушает защиту ногтя от инфекций.

Покрытие гель-лаком

Акриловые ногти могут иметь множество вредных последствий для ногтей, включая повышенную ломкость. Даже если вы прекратите делать акриловый и гелевый маникюр, ногти могут оставаться ломкими еще в течение нескольких месяцев, пока они полностью не отрастут.

К тому же перепиливание ногтевой пластины перед нанесением гель-лака снижает толщину ногтя. Также механическое снятие гель-лака (сдирание или отрывание) повреждает верхний слой ногтя.

Генетика

Если ломкость ногтей не является чем-то новым, то она может быть генетической. Семейный анамнез был существенно связан с вероятностью ломкости ногтей.

Посмотрите на матрицу ногтя - обычно вы можете увидеть его как полумесяц на большом пальце. Если у вас маленькая матрица ногтя, то скорее всего у вас будут тонкие ногти. Более крупная матрица символизирует потенциал для более толстых и крепких ногтей.

Сосредоточьтесь на местных средствах, предназначенных для укрепления ногтей.

Работа с водой

Исследования показывают, что работа во влажных условиях может привести к повышенной ломкости ногтей. Более того, повторное воздействие воды также может привести к их отслаиванию.

Ногтевая пластина пористая, поэтому вода легко проникает в нее. Частое намокание, а затем высыхание приводит к потере естественной влаги и истощению ногтя, делая его ломким и сухим.

Некоторые заболевания

Дерматолог Дана Стерн рассказала, что некоторые проблемы со здоровьем, такие как заболевания щитовидной железы или анемия, иногда могут привести к ломкости ногтей.

Снижение васкуляризации и оксигенации ногтевой матрицы связано с ломкостью ногтей. Это может случаться при таких заболеваниях, как периферические артерии и болезнь Рейно.

Старение

Старение приводит к снижению содержания холестерина в ногтях, что приводит к повышенной ломкости. В пожилом возрасте кровообращение, в частности в конечностях, ухудшается. Это уменьшает поступление питательных веществ и кислорода к ногтевой пластине.

Это неизбежно, поэтому стоит придерживаться регулярного ухода за ногтями.

Дефицит питательных веществ

Когда вы не получаете достаточно определенных питательных веществ, то состояние ногтей ухудшится. Если ногти внезапно становятся гибкими, это может быть признаком дисбаланса железа.

Вместо того, чтобы чрезмерно анализировать собственный рацион, обратитесь к специалисту, чтобы определить, не нарушен ли ваш уровень железа (об этом чуть позже).

Биотин (витамин B7) укрепляет ногти, способствует их росту. Поэтому при дефиците ногти могут становиться ломкими, тонкими. Тогда как витамин B12 отвечает за здоровый цвет и структуру ногтей. Его недостаток может вызвать темные или синеватые пятна, продольные борозды.

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