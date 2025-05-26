8 золотых правил жизни от психотерапевта

Не стоит перекладывать на других ответственность за происходящее в вашей жизни.

Как только вы научитесь понимать, что ваша жизнь ― это только ваши действия и принятые решения, как только вы осознаете, что являетесь «автором всех своих неудач и успехов», именно в этот самый момент вы станете по-настоящему сильной личностью, которая готова к ответственности и самостоятельной жизни.

Невозможно изменить прошлое

Раз и навсегда поймите, что те события, которые произошли с вами в прошлом, там и остались. Вы уже не в силах вернуться и сделать всё иначе.

Впереди будущее, которое будет зависеть от действий в настоящем. Не стоит ждать того, что будущее само станет «безоблачным», сделайте в этот самый момент и минуту всё, чтобы максимально «разогнать тучи».

Не стройте иллюзий по поводу того, что можно изменить людей

К сожалению, наше подсознание обманывает нас, выдавая желаемое за действительное. Многие заблуждаются, наивно считая, что человека можно изменить. Из-за этого страдаем только мы.

Да, люди меняются, но благодаря обстоятельствам, которые возникают в жизни. Пусть каждый будет таким, какой он есть, и со временем вы научитесь не только воспринимать это, но и получать от таких отношений удовольствие.

Будьте сильной личностью

Практически никому не интересен слабый, уставший, страдающий и несчастный человек. Люди всегда тянулись к сильным личностям. Не стоит поддаваться слабости!

Лучше встряхнуться, собраться с силами и не расстраиваться по мелочам. И тогда вы заметите, как жизнь стала лучше, а все проблемы оказались мелкими и легко решаемыми.

Каждое действие имеет свои последствия

Большинство людей выбирают не то, что собираются делать, а то, что в итоге получится от наших действий. Обязательно взвешивайте и обдумывайте каждый поступок.

Перед тем как совершить глупое и опрометчивое действие, подумайте о его последствиях. Тогда в вашей жизни не будет глупых поступков и тяжелых последствий.

Не стоит жить так, как будто жизнь вечна

Все мы рано или поздно умрём. Такова наша природа. Не стоит зацикливаться на таких мыслях, сделайте над собой усилия и никогда не думайте об этом.

Не нужно жить с мыслью о том, что жизнь коротка, но и не стоит забивать голову мыслями о вечной жизни. Стоит найти золотую середину, которая позволит вам жить и наслаждаться жизнью.

Прислушивайтесь к внутренним чувствам

Если вас по какой-то причине стали посещать мысли о смысле человеческого бытия, то сразу их отбрасывайте. Ведь чаще всего такое происходит из-за неудовлетворенности жизнью, которая может привести к депрессии.

Важен не «смысл жизни», а осознание того, что ваша жизнь имеет осмысленность. Прислушивайтесь к внутренним ощущениям и поступайте так, как они вам подсказывают. Не стоит гнаться за успехом, если вы будете делать то, что чувствуете важным, то вскоре успех сам к вам придет.

Не стоит тратить время и силы на людей, которые к вам безразличны

В мире так много людей, среди которых обязательно найдутся те, кто будет вас ценить и любить. Не стоит тратить силы на тех, кто этого не заслуживает, и никогда не будет отвечать вам взаимностью. Не стоит закрываться от всего мира, станьте более открытыми и добрыми, тогда вы притянете к себе таких же личностей.