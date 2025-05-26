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Bubble-dress: как вписать модный тренд в летний образ 0 367

Люблю!
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Bubble-dress: как вписать модный тренд в летний образ

Этим летом мода не просто вдохновляется прошлым, она играет с ним в дерзкие стилистические игры. И один из самых ярких возвращенцев из 2000-х — bubble-dress. Объемный, кокетливый, драматичный — этот силуэт снова на подиумах и в гардеробах модниц. Но как вписать столь эксцентричную вещь в реальную жизнь? Стилист Маша Ведерникова дала практические советы.

Что такое bubble-dress

Это платье с объемным, «надутым» подолом, который собирается внизу с помощью подгиба или внутренней кулиски. Визуально создается эффект воздушного шара: силуэт становится более игривым, а образ — запоминающимся. Такой крой особенно популярен в мини-длине, но встречается и в миди-вариантах, особенно в вечерней моде.

Балансируйте объемы

Поскольку bubble-дизайн сам по себе довольно объемен, стоит выбирать модели с более сдержанным верхом: открытые плечи, тонкие бретели, простая пройма. Объем сверху и объем снизу — сразу возникает неиллюзорный риск выглядеть громоздко. Можно сбалансировать пышную юбку интересными колготками или даже брюками, надеть контрастный яркий шарф или поиграть с прической — словом, добавить акцент для гармоничности образа.

Добавляйте минимализм в обуви и аксессуарах

Пусть платье будет главным героем. «Лучше всего к нему подойдут простые босоножки на тонких ремешках, мюли или балетки. Аксессуары — лаконичные: тонкие цепочки, клатч без декора, очки с чистой геометрией», — говорит эксперт.

Играйте с текстурами

Bubble-дресс может быть из тафты, хлопка, поплина или шелка — в зависимости от ваших вкусов и стильного повода. Для дня подойдет матовая ткань, а вот на вечер — блестящий материал, на котором так красиво переливаются отсветы свечей или ламп. Главное — не сочетать его с тяжелыми фактурами вроде кожи или меха, чтобы не перегрузить.

Учитывайте свой тип фигуры

Bubble-дресс подходит тем, кто хочет добавить объема в область бедер или создать акцент на ногах. «Мини-длина отлично работает на стройных ногах, миди — хорошо уравновешивает силуэт с высокой талией и подчеркнутыми плечами», — утверждает стилист.

Не забывайте про настроение

Такое платье требует уверенности и немного самоиронии. Так что лучший способ его носить — с улыбкой, хорошей осанкой и легким вызовом во взгляде. Ведь это веселое, интересное, стильное и немного театральное платье, которое возвращает в моду игру и кокетство.

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