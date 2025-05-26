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Привет из Испании: что такое эмпанадас и как его приготовить 0 745

Люблю!
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Привет из Испании: что такое эмпанадас и как его приготовить

Эмпанадас популярно в Испании, Португалии и Аргентине. Настолько популярно, что в честь него проходят праздничные мероприятия. Давайте и мы совершим маленькое, но вкусное кулинарное путешествие.

Во всех испаноговорящих странах эмпанадас — маленькие пирожки, похожие на большие жаренные пельмени, готовятся с самой разнообразной начинкой. Хрустящие слоеные для тапас (закуски по-испански) или к супу.

Завёрнутые в тесто

В каждом городе свой рецепт эмпанадас и своя начинка. А в Мадриде на каждом углу есть маленькие булочные, где продаются эти пирожки. Они лежат на отдельных лоточках и на каждом виде красуется штампик, который рассказывает с чем тот или иной эпандас. Дословно название пирожков переводится, как «завернутые в тесто».

Какие бывают начинки? Очень разные и некоторые очень смелые. Например, курица с изюмом, мясо с бобами, тунец с овощами, креветки, повидло, капуста. Главное есть пирожки так, чтобы бульон из них (тех, что не сладкие) попадал вам прямо в рот, а не стекал по салфетке.

Говядина, пожалуй, самая популярная начинка в эмпанадас. Этот рецепт и опробуем.

Эмпанадас с мясом

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое (замороженное) - 1 упаковка

Для начинки:

  • 300 г фарша мясного (говядина)

  • 1 болгарский перец

  • 1 луковица

  • 2 зубчика чеснока

  • 1 банка фасоли (красной)

  • 1 пучок петрушки

  • 1 яйцо

  • 4 ст. л. сметаны

  • По вкусу соль, перец молотый, чили молотый

Способ приготовления:

  • Пока тесто размораживается обжарьте нарезанный кубиками лук и перец, добавьте чеснок, мясной фарш.

  • В конце приготовления, всыпьте фасоль и петрушку. Отставьте до полного остывания.

  • Смешайте сметану с яйцом и добавьте в остывшую начинку. Все ингредиенты еще раз перемешайте.

  • Раскатайте тесто, вырежьте кружочки. Выложите в центр лепешки столовую ложку начинки. Слепите края.

  • Жарьте пирожки в раскаленном масле с обеих сторон до золотистого цвета.

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