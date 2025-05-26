Привет из Испании: что такое эмпанадас и как его приготовить

Эмпанадас популярно в Испании, Португалии и Аргентине. Настолько популярно, что в честь него проходят праздничные мероприятия. Давайте и мы совершим маленькое, но вкусное кулинарное путешествие.
Во всех испаноговорящих странах эмпанадас — маленькие пирожки, похожие на большие жаренные пельмени, готовятся с самой разнообразной начинкой. Хрустящие слоеные для тапас (закуски по-испански) или к супу.
Завёрнутые в тесто
В каждом городе свой рецепт эмпанадас и своя начинка. А в Мадриде на каждом углу есть маленькие булочные, где продаются эти пирожки. Они лежат на отдельных лоточках и на каждом виде красуется штампик, который рассказывает с чем тот или иной эпандас. Дословно название пирожков переводится, как «завернутые в тесто».
Какие бывают начинки? Очень разные и некоторые очень смелые. Например, курица с изюмом, мясо с бобами, тунец с овощами, креветки, повидло, капуста. Главное есть пирожки так, чтобы бульон из них (тех, что не сладкие) попадал вам прямо в рот, а не стекал по салфетке.
Говядина, пожалуй, самая популярная начинка в эмпанадас. Этот рецепт и опробуем.
Эмпанадас с мясом
Ингредиенты:
Тесто слоеное дрожжевое (замороженное) - 1 упаковка
Для начинки:
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300 г фарша мясного (говядина)
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1 болгарский перец
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1 луковица
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2 зубчика чеснока
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1 банка фасоли (красной)
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1 пучок петрушки
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1 яйцо
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4 ст. л. сметаны
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По вкусу соль, перец молотый, чили молотый
Способ приготовления:
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Пока тесто размораживается обжарьте нарезанный кубиками лук и перец, добавьте чеснок, мясной фарш.
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В конце приготовления, всыпьте фасоль и петрушку. Отставьте до полного остывания.
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Смешайте сметану с яйцом и добавьте в остывшую начинку. Все ингредиенты еще раз перемешайте.
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Раскатайте тесто, вырежьте кружочки. Выложите в центр лепешки столовую ложку начинки. Слепите края.
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Жарьте пирожки в раскаленном масле с обеих сторон до золотистого цвета.
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