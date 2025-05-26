Привет из Испании: что такое эмпанадас и как его приготовить

Эмпанадас популярно в Испании, Португалии и Аргентине. Настолько популярно, что в честь него проходят праздничные мероприятия. Давайте и мы совершим маленькое, но вкусное кулинарное путешествие.

Во всех испаноговорящих странах эмпанадас — маленькие пирожки, похожие на большие жаренные пельмени, готовятся с самой разнообразной начинкой. Хрустящие слоеные для тапас (закуски по-испански) или к супу.

Завёрнутые в тесто

В каждом городе свой рецепт эмпанадас и своя начинка. А в Мадриде на каждом углу есть маленькие булочные, где продаются эти пирожки. Они лежат на отдельных лоточках и на каждом виде красуется штампик, который рассказывает с чем тот или иной эпандас. Дословно название пирожков переводится, как «завернутые в тесто».

Какие бывают начинки? Очень разные и некоторые очень смелые. Например, курица с изюмом, мясо с бобами, тунец с овощами, креветки, повидло, капуста. Главное есть пирожки так, чтобы бульон из них (тех, что не сладкие) попадал вам прямо в рот, а не стекал по салфетке.

Говядина, пожалуй, самая популярная начинка в эмпанадас. Этот рецепт и опробуем.

Эмпанадас с мясом

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое (замороженное) - 1 упаковка

Для начинки:

300 г фарша мясного (говядина)

1 болгарский перец

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 банка фасоли (красной)

1 пучок петрушки

1 яйцо

4 ст. л. сметаны

По вкусу соль, перец молотый, чили молотый

Способ приготовления: