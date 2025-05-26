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Совместимость витаминов и минералов: как избежать ошибок и максимально использовать их потенциал 0 282

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Дата публикации: 26.05.2025
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Совместимость витаминов и минералов: как избежать ошибок и максимально использовать их потенциал

Чтобы получать все необходимые организму витамины и минералы, необходимо ежедневно тщательно планировать свое питание, обеспечивая сбалансированное и разнообразное питание. Более того, даже при включении в рацион много здоровых продуктов, все же может потребоваться принимать питательные вещества дополнительно. Поскольку некоторые витамины и минералы усиливают действие друг друга, помогая организму лучше усваивать и использовать их, тогда как взаимодействие других может оказать противоположное действие, фармацевт напоминает о некоторых простых основных принципах, которые помогут обеспечить максимальную пользу для здоровья.

Эксперт: Алина Флейшмане, сертифицированный фармацевт аптечной сети

Чтобы прием витаминов и минералов был эффективным, важно соблюдать принципы их взаимодействия. Сбалансированный и правильно скомбинированный прием питательных веществ помогает обеспечить организм необходимыми веществами в оптимальных количествах. Между тем, неправильные комбинации пищевых добавок могут препятствовать полноценному использованию питательных веществ и даже вызывать нежелательные побочные действия.

Соблюдение правильных дозировок и комбинаций пищевых добавок обеспечивает их эффективность и оптимальное усвоение витаминов и минералов.

Лучшие комбинации витаминов и минералов

  • Железо и витамин С

Витамин С существенно улучшает усвоение железа, особенно из продуктов растительного происхождения.

  • Кальций и витамин D

Витамин D помогает организму усваивать кальций.

  • Магний и витамин B6

Магний вместе с витамином В6 обеспечивает обмен веществ, функционирование нервной системы и мышечных тканей.

  • Фолиевая кислота (В9) и витамин В12

Вместе эти витамины поддерживают нервную систему и способствуют образованию красных кровяных телец.

  • Омега-3 жирные кислоты и витамин Е

Витамин Е действует как антиоксидант, защищая Омега-3 жирные кислоты от окисления.

Комбинации, которых следует избегать

  • Железо несовместимо с кальцием, магнием и цинком

Эти минералы конкурируют между собой, используя в организме схожие механизмы, и поэтому могут препятствовать усвоению друг друга.

  • Цинк несовместим с медью и железом

Цинк может препятствовать усвоению меди и железа в организме.

  • Магний несовместим с кальцием и фосфором

Эти минералы также используют в организме схожие механизмы, препятствуя усвоению друг друга, а прием чрезмерного количества обоих веществ может вызвать неприятные побочные эффекты.

Важное значение также имеет время приема витаминов и минералов, а также следует учитывать, как они сочетаются с приемом пищи и каков эффект их действия.

Утром: железо, витамин С, витамины группы В

Принимать натощак до или во время завтрака. Если желудок более чувствителен и может реагировать на прием препаратов, то легкий перекус может. Прием этих питательных веществ с утра может обеспечить более активный день: витамин С повышает энергию и иммунитет, тогда как витамины группы В улучшают обмен веществ и работу мозга.

Во время обеда: кальций, Омега-3жирные кислоты, витамины A, D, E и K

Принимать эти жирорастворимые питательные вещества вместе с содержащей жиры пищей, тем самым улучшая их усвоение.

Вечером: магний, цинк

Принимать после ужина или перед сном, поскольку магний способствует релаксации, расслаблению мускул и улучшению сна, а цинк способствует процессам восстановления, синтезу гормонов и иммунитету.

Для достижения наилучших результатов перед приемом пищевых добавок рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом или медицинским специалистом. Также не реже одного раза в год следует сдавать анализы и при необходимости дополнительно принимать питательные вещества. Кроме того, следует помнить, что делать это нужно согласно указаниям специалиста, соблюдая назначенную им дозировку, частоту и длительность приема.

Соблюдение основных принципов приема витаминов и минералов повышает их эффективность и снижает риск того, что необходимые организму элементы не будут усваиваться полноценно.

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