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Блинчики Креп Сюзетт: французский десерт с ароматным соусом 0 1649

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Блинчики Креп Сюзетт: французский десерт с ароматным соусом

Креп Сюзетт подают в лучших ресторанах Франции уже больше века. Все дело в карамельном соусе с ликером и тонких, эластичных блинчиках.

Для французов Креп Сюзетт – это не просто десерт. Это гастрономическая история, которая началась в начале XX века. По одной из версий, блинчики случайно фламбировали в апельсиновом ликере перед самим принцем Уэльским, и назвали блюдо в честь девушки, которая была с ним – Сюзетт. С тех пор Креп Сюзетт стали символом французского шика, простоты и гастрономического удовольствия. Сегодня их подают в лучших брассери и в уютных домах на завтрак выходного дня.

Готовятся они просто, но эффектно – особенно если в конце поджечь ликер на сковороде. Аромат апельсина, теплый соус и тонкие, почти кружевные блинчики – все, что нужно для атмосферного десерта.

Что понадобится

Для блинчиков:

  • Яйца – 2 шт.

  • Молоко – 250 мл

  • Вода – 50 мл

  • Мука – 130 г

  • Сахар – 1 ст. л.

  • Щепотка соли

  • Растопленное сливочное масло – 2 ст. л.

Для соуса Сюзетт:

  • Сливочное масло – 50 г

  • Сахар – 2 ст. л.

  • Цедра одного апельсина

  • Сок одного апельсина

  • Апельсиновый ликер – 40 мл

  • Коньяк или ром для фламбе (по желанию) – 30 мл

Как готовить

  1. Смешайте яйца, молоко, воду, муку, сахар и щепотку соли. В самом конце добавьте растопленное масло. Тесто должно получиться гладким, без комков. Дайте ему постоять 20–30 минут.

  2. На сухой сковороде с антипригарным покрытием выпекайте блинчики. Они не должны быть толстые – чем тоньше, тем ближе к оригиналу. Сложите в стопку, накройте пленкой или тарелкой, чтобы не высохли.

  3. Чтобы приготовить соус на сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, цедру и сок апельсина. Дайте смеси немного увариться, чтобы появилась легкая карамельная текстура.

  4. Затем сложите блин пополам, потом еще раз – треугольником. Выложите в сковороду с соусом, прогрейте с двух сторон.

  5. Добавьте ром или коньяк в сковороду, подожгите и аккуратно потушите через несколько секунд. Это не обязательно, но эффектно – и вкус становится ярче.

Подача:

Подавайте горячими, с остатками соуса сверху. Можно добавить ложку crème fraîche (французский кисломолочный продукт похожий на сметану) или ванильного мороженого – но и без них будет очень вкусно.

Совет:

Если не хотите использовать алкоголь, просто исключите фламбе и добавьте немного ванильного экстракта в соус. Блинчики все равно получатся ароматными и насыщенными.

Это именно тот десерт, который легко приготовить дома, но он всегда будет производить впечатление. Особенно если подать его с историей.

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