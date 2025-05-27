Baltijas balss logotype

Как ухаживать за букетами самых популярных весенних цветов: нарциссов, тюльпанов и сирени 0 237

Люблю!
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Как ухаживать за букетами самых популярных весенних цветов: нарциссов, тюльпанов и сирени

Весна — это время нежности, пробуждения и, конечно же, первых цветов. Букет с нарциссами, тюльпанами или сиренью – это ароматный кусочек весны прямо у вас дома. Конечно, хочется любоваться им как можно дольше. Мы предлагаем несколько простых советов, которые помогут продлить свежесть ваших весенних любимцев.

Но прежде, чем приступить к весенним цветам, таким как нарциссы, сирень и тюльпаны, давайте вспомним основные правила, которые касаются всех цветов вообще:

  • Подготовка вазы: Тщательно вымойте вазу, даже если в ней давно не было цветов, чтобы избавиться от бактерий. Используйте чистую, прохладную (не ледяную!) воду, желательно отстоянную или заранее отфильтрованную.

  • Подрезка стеблей: Перед тем, как разместить цветы в вазе, обязательно подрежьте все стебли острым ножом наискосок, желательно под струей воды или опустив концы в емкость с водой. Это уберет воздушные пробки и улучшит впитывание влаги. Учтите, что ножницы могут сминать сосуды стебля, поэтому их лучше не использовать.

  • Удаление лишних листьев: Уберите все листочки, которые окажутся в воде. Стебель с листьями загниёт быстрее (а значит, и испортит воду), чем без них.

  • Питание: Добавьте в воду специальное средство для поддержания свежести срезанных цветов (в большинстве магазинов его дают вместе с букетом). Если такого средства нет, можно использовать щепотку сахара и капельку отбеливателя или таблетку аспирина для дезинфекции.

  • Правильное место: Найдите в комнате самое прохладное место, куда не попадают прямые солнечные лучи и не дуют сквозняки, а также убедитесь, что рядом нет отопительных приборов и фруктов (особенно яблок и бананов), так как они выделяют этилен — газ от которого цветы увядают быстрее.

Как ухаживать за букетом нарциссов, тюльпанов или сирени

А теперь перейдём к особенностям ухода именно за конкретными весенними цветами:

Нарциссы: Эти солнечные красавцы выделяют слизь, которая может навредить другим растениям в букете. Перед тем, как ставить их в вазу с другими цветами, дайте им постоять отдельно в воде несколько часов (или даже на ночь), затем тщательно промойте срезы. После этого воду менять можно, но стебли нарциссов лучше не подрезать повторно, чтобы минимизировать выделение сока.

Тюльпаны: Настоящие водохлебы! Они продолжают расти в вазе и тянутся к свету, из-за чего могут изгибаться. Следите, чтобы уровень воды был достаточным. Если тюльпаны поникли, обновите срез, плотно заверните их в бумагу (оставив только бутоны) и поставьте в прохладную воду на пару часов – это поможет им вернуть свежесть и плотность стеблей.

Сирень: У нее плотные, древесные стебли, которым сложнее впитывать воду. Сделайте максимально длинный косой срез. Можно даже слегка расщепить кончик стебля ножом на 2-3 см. Удалите большую часть листьев, так как они испаряют много влаги. А ещё сирень любит опрыскивание прохладной водой.

Следуя этим несложным советам, вы сможете хоть немного продлить свежесть вашего весеннего букета и дольше наслаждаться красотой и ароматом весенних цветов.

Читайте нас также:
#весенние цветы
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 311
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 475
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 427
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 248

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 109
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 167
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 192
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 409
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 246
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 158
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 109
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 167
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 192

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео