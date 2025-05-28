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Варка, запекание, микроволновка, сковорода: как правильно готовить овощи 0 577

Люблю!
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Варка, запекание, микроволновка, сковорода: как правильно готовить овощи

Мы привыкли думать, что овощи – это априори полезно. Но мало кто задумывается, что способ приготовления может либо сохранить витамины и антиоксиданты, либо превратить продукт в малоценный гарнир.

Три категории тепловой обработки

Условно все методы можно разделить на три категории:

"Не стоит" – эти способы лучше не использовать для конкретных овощей: пользы в итоге будет мало;

"Можно" – допустимый компромисс между вкусом и сохранением антиоксидантов;

"Нужно" – то, что дает наименьшую потерю ценных веществ. А значит – приоритет.

Варить в кастрюле

  • Не стоит: горох, кабачки, цветная капуста.

  • Можно: брокколи, свекла, морковь, сельдерей, фасоль, чеснок.

  • Нужно: ничего.

Варка – один из самых привычных, но не самых щадящих методов. Вода буквально "вымывает" антиоксиданты. Особенно страдают нежные овощи вроде цветной капусты или кабачков. Если уж варить, то лучше на пару – это не попало в таблицу, но доказано временем.

Запекать в духовке

  • Не стоит: брокколи.

  • Можно: горох, цветная капуста, свекла, чеснок.

  • Нужно: сельдерей, морковь, фасоль.

Духовка – настоящая находка, если вы хотите сохранить структуру и вкус. Но, например, брокколи при высокой температуре теряет свои ключевые свойства. А вот морковь в духовке даже выигрывает: концентрация антиоксидантов возрастает при мягкой карамелизации.

Готовить в микроволновке

  • Не стоит: цветную капусту.

  • Можно: брокколи, горох, кабачки, свеклу, чеснок.

  • Нужно: сельдерей, морковь, фасоль.

Микроволновка часто недооценивается, но при правильном подходе (короткое время, небольшое количество воды) она помогает сохранить антиоксиданты почти в полном объеме. Особенно хороша для хрупких овощей.

Жарить на сковороде

  • Не стоит: кабачки.

  • Можно: брокколи, цветную капусту, горох, свеклу, чеснок.

  • Нужно: сельдерей, морковь, фасоль.

Жарка – это всегда компромисс. Но если обжарка быстрая, на умеренном огне и с минимальным количеством масла, часть полезных веществ можно сохранить. А фасоль и морковь не только не теряют, но даже активизируют свои антиоксиданты.

Если вы действительно заботитесь о здоровье, не стоит полагаться только на состав продукта – думайте, как именно вы его готовите.

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