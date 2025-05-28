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Вернуться в реал: нетривиальные советы, как отвлечь летом ребенка от гаджетов 0 216

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Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Вернуться в реал: нетривиальные советы, как отвлечь летом ребенка от гаджетов

Лето —для того, чтобы бегать, прыгать, плавать, играть и загорать. А никак не для экрана. Но ребенок, увлеченно прокручивающий YouTube на даче, пляже или даже в песочнице, уже стал привычным зрелищем, к сожалению. Как переключить внимание на реальный мир, не вдаваясь в нотации и ультиматумы?

Первое, что приходит в голову, это почаще читать — но это и так очевидно. Психолог поделилась советами, как мягко и весело увести ребенка с привычного цифрового маршрута в сторону настоящего лета и реального мира.

Организуйте «миссию под прикрытием»

Дети любят сюжет. Превратите обычный день на природе в игру в разведчиков, археологов или шпионов. Нарисуйте карту с «секретным маршрутом» по участку, парку или двору. «Пусть ребенок ищет „улики“ (камни, листья, записки), выполняет задания, расшифровывает коды. Можно использовать старую коробку как сундук с сокровищами. Гаджет после этого просто станет неинтересным. Важно — показывать еще и личным примером, как жить в „здесь и сейчас“, видеть реальный, а не цифровой мир», — подчеркивает эксперт.

Дайте в руки настоящие «взрослые» дела

Подключите ребенка к реальной ответственности. Не «сделай сам какую-нибудь поделку», а «помоги мне построить скворечник». Не «порисуй мелками», а «давай вместе покрасим забор». Дети обожают ощущение важности и серьезности происходящего. К тому же работа руками, особенно с деревом, глиной, тканью или краской — мощный заземляющий инструмент. И внимание смартфону отходит на второй и третий план само собой.

Заварите «магический чай»

Откройте вместе с ребенком «кафе для эльфов» или «травяную лабораторию». Предложите собирать листья, лепестки, ягоды (только съедобные, конечно) и варить из них воображаемые напитки: эликсир храбрости, чай силы, варево для добрых снов. «Такой чай можно пить (если ингредиенты подходят) или угощать игрушечных зверей. Мир фантазии резко расширяется — а привлекательность экрана, наоборот, сужается», — утверждает психолог.

Устройте «день странного спорта»

Обычная зарядка никого не вдохновляет, надо признать. А вот «олимпиада наоборот» — другое дело. Бег с кастрюлей на голове, прыжки через резиновую курицу, бросание мяча в тазик с закрытыми глазами. Придумайте соревнования вместе, выдумайте призы, нарисуйте медали, позовите в гости друзей и соседей. Смех, движение и соревновательный азарт — идеальный микс, чтобы гаджет остался в тени. И делайте это летом почаще — оно, кстати, и для здоровья полезнее, чем залипать в соцсетях, верно?

Подключите радио

Парадоксально, но техника может быть союзником. Включите ребенку старое радио или подкаст в записи — детектив, сказку, исторический рассказ. Пусть слушает лежа в гамаке или в палатке, рисует то, что представил, делает собственные «иллюстрации» к услышанному. Формат аудио развивает воображение — а главное, не требует залипания в экран.

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#гаджеты # дети
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