Она творит чудеса: как найти идеальную «рубашку бойфренда»

Каждый второй (если не первый) стилист отправляет девушек на поиски идеальной «рубашки бойфренда» — вещи, которая, по легендам, должна сделать жизнь проще, а гардероб — гармоничнее. И если без шуток, то такая суперсила у этих рубашек есть!

Кстати, ты знала, что существует целый тип вещей — «бойфрендовские»? Так модные эксперты называют маскулинные оверсайз-вещи в самых нейтральных, базовых унисекс-фасонах. И рубашка среди них — показательный элемент, который лучше всего демонстрирует пользу гардероба бойфренда. Доказываем!

Как выглядит типичная рубашка из женской секции? Мелкие пуговицы, пришитые (будем честны) довольно некрепко, неплотная ткань, средняя длина, мягкие плечи, которые быстро теряют форму — знакомая картина? И это прямо противоположно тому, что фэшн-эксперты подразумевают под фразой «идеальная рубашка». А идеальная — это как раз та самая «рубашка бойфренда».

Итак, как ее распознать? Делимся важными признаками правильной рубашки, без которой не построить базовый гардероб, офисную капсулу, студенческие и деловые образы.