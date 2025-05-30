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Она творит чудеса: как найти идеальную «рубашку бойфренда» 0 396

Люблю!
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Она творит чудеса: как найти идеальную «рубашку бойфренда»

Каждый второй (если не первый) стилист отправляет девушек на поиски идеальной «рубашки бойфренда» — вещи, которая, по легендам, должна сделать жизнь проще, а гардероб — гармоничнее. И если без шуток, то такая суперсила у этих рубашек есть!

Кстати, ты знала, что существует целый тип вещей — «бойфрендовские»? Так модные эксперты называют маскулинные оверсайз-вещи в самых нейтральных, базовых унисекс-фасонах. И рубашка среди них — показательный элемент, который лучше всего демонстрирует пользу гардероба бойфренда. Доказываем!

Как выглядит типичная рубашка из женской секции? Мелкие пуговицы, пришитые (будем честны) довольно некрепко, неплотная ткань, средняя длина, мягкие плечи, которые быстро теряют форму — знакомая картина? И это прямо противоположно тому, что фэшн-эксперты подразумевают под фразой «идеальная рубашка». А идеальная — это как раз та самая «рубашка бойфренда».

Итак, как ее распознать? Делимся важными признаками правильной рубашки, без которой не построить базовый гардероб, офисную капсулу, студенческие и деловые образы.

  • Обращай внимание на состав — это полдела. Мы ищем плотный хлопок (возможны добавки). Рубашка должна быть добротной — иначе она потеряет форму через 2 стирки.

  • Не зацикливайся только на белых моделях. Рубашки в тонкую синюю полоску, серые и кремовые смотрятся дорого и так же легко миксуются с остальной одеждой.

  • Перед тем как покупать приталенную рубашку, обзаведись прямой ее версией. Ее можно носить и поверх топов, и как самостоятельную единицу. Это основа основ!

  • Длина — вторые полдела. Даже не смотрим на укороченные варианты — это не «рубашки бойфренда». Если тебе кажется, что найденная модель достаточно длинная — выбери еще подлиннее. Примерь ее, и ты поймешь разницу!

  • Следи за тем, чтобы манжеты и воротник были достаточно плотными. Это та деталь, которая отличают хорошую рубашку от недолговечной модели и выдает твой стиль. И экономить на ней точно не стоит.

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