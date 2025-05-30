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Сладкий пирог с щавелем: настоящий семейный рецепт 0 325

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Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Сладкий пирог с щавелем: настоящий семейный рецепт

Самое время готовить блюда с щавелём. С конца мая он растёт повсюду! Даже если у вас нет дачи или вы не посадили его на участке, можно собрать дикий щавель в поле или на опушке в лесу. Выбирайте листочки помельче — они самые нежные и вкусные.

Рецепт этого пирога достался мне от бабушки мужа. У нее в записной книжке он значился как «Традиционный песочный пирог». Я люблю этот рецепт, потому что он простой, пирог получается не приторно сладкий и нравится фактически всем. На мой вкус, это идеальное сочетание щавелевой начинки и теста.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо

  • 1 ст. сахара

  • 1-2 ст. л. сметаны

  • 1 ч. л. соды

  • 200 г размягченного сливочного масла

  • 2 ст. муки

  • 300 г щавеля (свежего, замороженного или консервированного)

Приготовление:

  • Промойте щавель, обсушите его на полотенце или бумажных салфетках. Нарежьте полосками.

  • Разогрейте духовку до 175 градусов.

  • В глубокой миске разотрите яйцо с сахаром. Добавьте сметану, размягченное сливочное масло. Хорошо перемешайте.

  • Добавьте в массу муку и соду, замесите тесто. Не пугайтесь того, что оно может липнуть к рукам. Это нормально.

  • Смажьте сливочным маслом форму для пирога, выложите в нее 2/3 теста. Это будет легче сделать мокрыми руками. Распределите тесто тонким слоем по дну, сформируйте бортики.

  • Выложите нарезанный щавель в два приема. Первый слой щавеля посыпьте сахаром.

  • Оставшееся тесто выложите сверху на второй слой щавеля «заплатками» произвольной формы, оставляя пустоты.

  • Выпекайте пирог 45-50 минут.

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