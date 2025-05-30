Сладкий пирог с щавелем: настоящий семейный рецепт

Самое время готовить блюда с щавелём. С конца мая он растёт повсюду! Даже если у вас нет дачи или вы не посадили его на участке, можно собрать дикий щавель в поле или на опушке в лесу. Выбирайте листочки помельче — они самые нежные и вкусные.
Рецепт этого пирога достался мне от бабушки мужа. У нее в записной книжке он значился как «Традиционный песочный пирог». Я люблю этот рецепт, потому что он простой, пирог получается не приторно сладкий и нравится фактически всем. На мой вкус, это идеальное сочетание щавелевой начинки и теста.
Ингредиенты:
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1 яйцо
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1 ст. сахара
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1-2 ст. л. сметаны
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1 ч. л. соды
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200 г размягченного сливочного масла
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2 ст. муки
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300 г щавеля (свежего, замороженного или консервированного)
Приготовление:
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Промойте щавель, обсушите его на полотенце или бумажных салфетках. Нарежьте полосками.
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Разогрейте духовку до 175 градусов.
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В глубокой миске разотрите яйцо с сахаром. Добавьте сметану, размягченное сливочное масло. Хорошо перемешайте.
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Добавьте в массу муку и соду, замесите тесто. Не пугайтесь того, что оно может липнуть к рукам. Это нормально.
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Смажьте сливочным маслом форму для пирога, выложите в нее 2/3 теста. Это будет легче сделать мокрыми руками. Распределите тесто тонким слоем по дну, сформируйте бортики.
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Выложите нарезанный щавель в два приема. Первый слой щавеля посыпьте сахаром.
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Оставшееся тесто выложите сверху на второй слой щавеля «заплатками» произвольной формы, оставляя пустоты.
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Выпекайте пирог 45-50 минут.
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