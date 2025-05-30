Сладкий пирог с щавелем: настоящий семейный рецепт

Самое время готовить блюда с щавелём. С конца мая он растёт повсюду! Даже если у вас нет дачи или вы не посадили его на участке, можно собрать дикий щавель в поле или на опушке в лесу. Выбирайте листочки помельче — они самые нежные и вкусные.