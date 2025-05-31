10 растений для дома, которые позитивно влияют на продуктивность

Домашние растения служат не только предметом декора, но и приносят ощутимую пользу здоровью. Какие комнатные цветы будут одновременно радовать глаз и улучшать самочувствие, добавлять бодрости и жизненных сил? Списком поделилась садовод Екатерина Косолапова.

Хлорофитум

Свою популярность хлорофитум заслужил абсолютной неприхотливостью и прекрасным внешним видом. А уж по способности очищать воздух от вредных веществ с ним никто не сравнится. Поднимая уровень кислорода и очищая воздух от формальдегидов, он увеличит работоспособность всех находящихся в помещении.

В уходе хлорофитум не доставит проблем, он будет мириться с недостатком света и с ошибками в уходе. Утолщения на корнях помогут ему справиться даже с очень редкими поливами.

Мурайя метельчатая

Прекрасно очищает и оздоравливает воздух в помещении. Отвар её листьев используют для полоскания горла и промывания носа. Плоды мурайи — кладезь витаминов и биологически активных веществ, способствующих укреплению сосудов и сердца.

В уходе это растение неприхотливо и даже при выращивании из семян достаточно быстро вступает в плодоношение. Сажать лучше в небольшой горшок, буквально на пару сантиметров шире корневой системы.

Алоэ древовидное

У алоэ богатый химический состав. Это и природные антибиотики фитонциды, и флавоноиды, и натуральные кислоты, и полисахариды. В составе имеются многочисленные аминокислоты, а также ранозаживляющие и противовоспалительные вещества.

Применять алое просто: его прикладывают к ранкам и фурункулам для быстрого заживления, а при простудных заболеваниях сок алоэ смешивают с мёдом и используют как жаропонижающее и повышающее иммунитет средство.

Алоэ любит хорошее освещение, но без попадания прямых солнечных лучей, а также регулярные поливы, с небольшой просушкой между ними.

Пеларгония (герань)

Уникальный состав эфирных масел герани, позволяет не только отпугивать насекомых, но и убивать вредные микроорганизмы. Это растение дезинфицирует всё вокруг себя. Приятный аромат пеларгонии принесёт спокойствие, нормализует сон, уравновесит нервную систему, избавит от головной боли и раздражительности.

Пеларгония предпочитает яркое освещение, любит полнорационные подкормки. В остальном это нетребовательное растение и его выращивание под силу даже детям.

Каланхоэ Дегремона

В его соке содержится много полезных ферментов, кислот и витаминов, противовоспалительные, антибактериальные и даже кровоостанавливающие компоненты. Широко используется при простудных заболеваниях носа. Так же сок каланхоэ способствует заживлению и обеззараживанию ранок, ожогов.

Беспроблемное растение, прекрасно переносящее почти любые условия наших подоконников. Даже для очень занятого человека не составит труда выращивать этот суккулент.

Сансевиерия

Она же «щучий хвост» или «тёщин язык». Имеет немало полезных свойств, но самое главное из них — это очищение воздуха в помещении. Это растение отличный фильтр, оно прекрасно задерживает пыль и вредные соединения.

Сансевиерия чрезвычайно теневынослива и практически не требует внимания. Главное не допускать чрезмерного полива.

Спатифиллум

Является замечательным воздухоочистителем, убивает споры грибков, к тому же ему нет равных по выработке кислорода. Эта в прямом смысле слова кислородная фабрика обеспечит бодрость духа и прилив жизненных сил каждый день.

Регулярный полив и редкие подкормки – всё что нужно для его успешного роста.

Аспарагус

Поистине, уникальное растение. Используется и как пищевое (спаржа — это тоже вид аспарагуса), как декоративное и как лекарственное, ведь содержащийся в составе аспарагин способен выводить из организма аммиак.

Это растение способно дезинфицировать воздух, наполнять его полезными фитонцидами, а также очищать от пыли и снижать концентрацию тяжёлых металлов.

Любит хорошее освещение, желательно без прямых солнечных лучей, регулярный полив. Желательны периодические опрыскивания кроны, но может мириться и с довольно сухим воздухом.

Цитрусы

Все цитрусовые растения являются фабрикой полезных веществ. В них содержатся эфирные масла и фитонциды, способные дезинфицировать воздух и оберегать людей от заражения вирусами и бактериями. Эти же эфирные масла способны снимать раздражительность, благотворно влиять на нервную систему. Аромат цветов способствует быстрому засыпанию, крепкому сну, устранению головной боли, усилению умственной активности.

В уходе цитрусовые не сложны, если не допускать залива. Для этого растения высаживаются в довольно тесный горшок. Размещать цитрусы лучше на хорошо освещенных местах.

Фикус

Если вы обеспечите его минимальным уходом, то в ответ получите отличное самочувствие, положительные эмоции, кислородный заряд и чистый воздух. Фикусы хорошо повышают влажность воздуха в помещении благодаря большому количеству листвы, а также очищают его от пыли, дезинфицируют и создают благоприятный микроклимат.

Фикус любит светлое место, без прямого солнца и сквозняков. Равномерный полив без переувлажнения и регулярные подкормки комплексными удобрениями. Не любит перестановки с места на место.

Екатерина Косолапова:

«Если вы хотите оздоровить свой дом, повысить уровень энергии и продуктивность, обязательно поставьте себе в комнату хотя бы пару комнатных растений. Начните с простых в уходе, например, с алоэ и герани. Со временем вы точно полюбите уход за зелёными «питомцами» и будете пополнять свою коллекцию все новыми и новыми видами».