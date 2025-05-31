Чемпион по витаминам: как правильно заваривать шиповник, чтобы сохранить все полезные вещества

В паре чашек отвара шиповника содержится больше суточной нормы витамина С. Но чтобы получить от напитка максимум пользы, его нужно правильно приготовить.

Если привычный чай уже надоел, а перебарщивать с кофе не хочется, попробуйте обратить внимание на другие согревающие напитки. Например, как насчет настоя шиповника?

Разберемся, какие полезные свойства есть у этого напитка и как правильно его готовить.

Эксперт: Екатерина Кашух, гастроэнтеролог

Чемпион по витаминам

Шиповник — чемпион по содержанию витамина С, который поддерживает иммунную систему и помогает организму бороться с инфекциями. В 100 г ягод содержится 650 мг аскорбиновой кислоты — в три раза больше, чем в смородине и облепихе.

Витамин С довольно плохо переживает воздействие высоких температур. Поэтому в отваре шиповника его меньше, чем в свежих плодах, но он все равно есть. Полутора стаканов отвара человеку хватит, чтобы покрыть суточную потребность в этом витамине.

Также в шиповнике много витамина Р: горсть шиповника покрывает суточную потребность человека. Витамин Р очень полезен для иммунитета, он повышает эластичность кровеносных сосудов и уменьшает риск развития рака кишечника.

В шиповнике эти витамины идут в комплекте, повышая пользу друг друга.

Для кого полезен шиповник

В ягодах содержится и множество других полезных микронутриентов, в том числе витамины группы B, витамины A и E, бета-каротин (2,6 мг на 100 г — больше, чем в зеленом луке и помидорах), много меди, калий и магний. Все эти вещества помогают ускорить обмен веществ, укрепить сосуды, улучшить состояние кожи и волос.

Отвар шиповника рекомендуют для диетического питания беременным и роженицам, пожилым людям, при гипертонической болезни и недостаточности кровообращения.

Противопоказания

Однако, как и любой другой продукт, шиповник может вызвать аллергическую реакцию. Если вы склонны к аллергиям и до этого никогда не пробовали его, будьте осторожны при первой дегустации.

Также у отвара шиповника повышенная кислотность, он может провоцировать болевые ощущения при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при обострениях язвенной болезни, при гастроэнтеральном рефлюксе.

Прежде чем включить его в рацион, следует проконсультироваться с врачом.

Какая температура позволит сохранить витамины

Чтобы получить максимум пользы от шиповника, нужно правильно его заваривать. Для заварки лучше использовать термос, который хорошо сохраняет тепло.

Ягоды нужно тщательно промыть, чтобы удалить пыль и грязь, воду нагреть, но не доводить до кипения — температура не должна превышать 80 °C, так как под воздействием кипятка некоторые витамины разрушаются.

Для лучшего эффекта можно оставить настой на ночь. Такой длительный процесс настаивания позволяет максимально извлечь все витамины и полезные элементы из шиповника.

Не рекомендуется шиповник варить: такой напиток будет гораздо менее полезным.

Как заварить шиповник в домашних условиях

Есть много способов заварить шиповник в домашних условиях, но не все способы одинаково полезны. Самым полезным считается рецепт, когда заваривают одну столовую ложку ягод на 200 мл воды при следующих условиях:

заваривать плоды водой температурой не выше 60-80 градусов;

использовать фарфоровый или стеклянный чайник, так как в привычном термосе колба из металла, а он разрушает витамины;

чайник нужно накрывать, чтобы был эффект запаривания (хватит 15 минут);

получившийся напиток желательно выпить сразу, пока витамин С не окислился;

можно использовать готовые фиточаи с шиповником, на заваривание которых требуется меньше времени.

При заваривании шиповника таким способом будет недостаточно яркий вкус, но зато так вы точно извлечете максимальную пользу.

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