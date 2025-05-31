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Как по характеру боли распознать атеросклероз сосудов ног 0 398

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Дата публикации: 31.05.2025
Doctorpiter
Как по характеру боли распознать атеросклероз сосудов ног
ФОТО: depositphotos

Боли в ногах могут быть связаны с десятком разных причин: от растяжения связок и невралгии седалищного нерва до артрита или артроза. Болеть они могут в том числе из-за бляшек в артериях, питающих ногу.

По словам врача-кардиолога Константина Крулёва, распознать по характеру боли облитерирующий атеросклероз сосудов ног (ОАСНК) достаточно просто. У этого заболевания есть очень типичный и частый признак — перемежающаяся хромота, или так называемый симптом витрины.

Как он проявляется? При образовании и росте в сосудах ног холестериновых бляшек у человека возникают боли в икроножных мышцах во время физической нагрузки, например во время быстрой ходьбы, которые почти сразу же проходят во время покоя.

«Это называется "симптом витрины". Пациенты, стесняющиеся демонстрировать свою болезнь окружающим, при возникновении болей делают вид, что остановились, чтобы посмотреть на витрину магазина. Немного отдохнув, они могут продолжать ходьбу», — пояснил в своем телеграм-канале кардиолог Крулёв.

Всё дело в том, что бляшка уменьшает просвет сосудов, питающих ноги, и в покое это особо не чувствуется. Но когда мы даем нагрузку, мышцы начинают сокращаться, и им требуется больше крови и питательных веществ, а дорога закрыта — вот тогда и появляется кислородное голодание, а вместе с ним и боль. Обычно при атеросклерозе болит одна нога, хотя со временем может заболеть и вторая.

К слову, примерно то же самое происходит при атеросклерозе сосудов сердца — давящие боли за грудиной начинают беспокоить при нагрузке, но уменьшаются в покое.

Врач отметил: боли в ногах, которые возникают у человека в состоянии покоя или длятся слишком долго, к атеросклерозу отношения не имеют.

Другие симптомы атеросклероза ног

Есть и другие признаки, которые могут указывать на поражение сосудов ног атеросклеротическими бляшками. Но, по словам Константина Крулёва, они носят вспомогательное значение. Среди них специалист перечислил:

  • зябкость голеней и стоп. Это следствие нарушенного кровотока в ногах;

  • плохое заживление ран и ссадин на ногах. Причина — в нарушенном кровообращении, которое приводит к проблемам с местным иммунитетом;

  • потемнение кожи стоп, а затем и голеней. Такие трофические изменения кожи возникают уже на поздних стадиях заболевания.

Как выявить

Подтвердить диагноз можно с помощью УЗИ сосудов ног — дуплексного сканирования. При выявлении крупных бляшек пациента направят к сосудистому хирургу и могут дополнительно назначить КТ с контрастом для более точного определения размеров отложений холестерина и тактики лечения. Это может быть как терапия, так и операция.

Среди же основных факторов риска атеросклероза ног Константин Крулёв назвал курение. Этой вредной привычкой страдает большинство пациентов с ОАСНК.

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#болезни #ноги #здоровье
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