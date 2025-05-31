О чем рассказывает анализ крови

Даже если у вас обычный бронхит или грипп, болят почки или сердце вы обязательно должны сдать развернутый анализ крови. Большинство людей не знают, почему общий анализ крови можно сдавать и после еды, в то время как для развернутого анализа это надо делать исключительно натощак.

Важно знать!

Ответ прост, развернутый анализ крови предполагает установление конкретных и четких показателей, а еда изменяет эти показатели, как в случаи измерения сахара в крови, который повышается после еды. Для того чтобы прокомментировать и объяснить результаты анализов врач принимает во внимание состояние здоровья, пол и индивидуальные особенности пациента.

Анализируем главные показатели общего анализа

Гемоглобин – белок, который содержится в эритроцитах. Его функция в том чтобы переносить кислород и устранять углекислый газ из легких и тканей. Норма гемоглобина для женщин варьирует между 120-140 г/л, для мужчин – 130-160 г/л. Низкий уровень гемоглобина говорит о том, что в организме могут быть проблемы с анемией, кровотечением, кровопотерей и поражением внутренних органов. Высокий уровень гемоглобина сигнализирует развитие болезни крови и сердечную недостаточность.

Тромбоциты – отвечают за свертывание крови, формируя тромб при травмах ткани. Нормальный уровень тромбоцитов колеблется между (180-320) `10 в 9/л. Повышение уровня тромбоцитов в крови указывают на возможное начало развития туберкулеза или цирроза печени.

Первое время после операций уровень тромбоцитов может превышать норму. Количество тромбоцитов резко снижается после приема алкоголя в больших дозах, отравления металлами, болезнях печени и почечной недостаточности.

Лейкоциты – белые кровяные клетки, которые защищают организм от бактерий, вирусов и болезней. Нормальный уровень лейкоцитов (4.0-9.0) `10 в 9/л. Лейкоциты способны размножаться независимо от присутствия инфекции или вируса в крови. Физические нагрузки или стрессы иногда провоцируют повышение уровня лейкоцитов. Высокие показатели лейкоцитов в крови указывают на воспаления, инфекции, лейкозы, аллергии или прием гормон-содержащих препаратов.

Эритроциты – это безъядерные клетки, которые обогащают клетки и ткани кислородом. Нормальный уровень эритроцитов отличается у женщин и мужчин. В случае женщин нормальный уровень эритроцитов составляет (3.7-4.7), у мужчин норма (4.0-5.1).

Повышенное количество эритроцитов в крови свойственно людям с пороком сердца или при болезни бронхов, легких, печени или почек. У людей, которые находятся на высоте, уровень эритроцитов заметно повышается. Анемия и обильная потеря крови тоже влияют на эритроциты. Гормоны, которые превышают нормальный уровень, провоцируют увеличение количества эритроцитов.

Креатинин – отвечает за нормальную работу почек в результате креатин-фосфатной реакции. Нормальный уровень креатинина доходит до 0,18 ммоль/л. В случае пониженного иммунитета уровень креатинина резко падает, если же показатель повышается, возможна почечная недостаточность.

Глюкоза – у здорового человека колеблется в пределах 3,5-6,5 ммоль/л. Недостаточное или некачественное питание и проблемы с гормонами провоцируют понижение уровня глюкозы в крови. Именно превышение нормы глюкозы указывает на сахарный диабет.

СОЭ/РОЭ – это скорость, с которой оседают эритроциты или их реакция оседания во время болезни. В первые часы болезни уровень увеличивается и постепенно нормализуется по мере излечения. У мужчин нормальный уровень это 2-10 мм/ч, у женщин – 2-15 мм/ч. Гормональные сбои, состояние шока, проблемы с почками говорят о превышении уровня СОЭ/РОЭ. Незначительные изменения этих показателей могут фиксироваться в период беременности или при родах, иногда во время ПМС.

Общий белок – в норме колеблется между 60-80 гр./л. Недоедание, дисфункция почек или печени провоцируют понижение этих параметров.

Общий билирубин – в норме составляет 20,5 ммоль/л. При нормальной функции печени, билирубин остается в норме. Повышенный показатель билирубина вызван разрушением эритроцитов, гепатитом или желчнокаменной болезнью.

Любое заболевание должно быть установлено квалифицированным специалистом. Для правильной диагностики и установления методов лечения иногда требуются дополнительные анализы и исследования крови.

Источник: pomada