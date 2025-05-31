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Они мешают нам высыпаться: 7 вредных привычек 0 351

Люблю!
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Они мешают нам высыпаться: 7 вредных привычек

От качества сна зависит все: твое здоровье, внешность, умственные способности и настроение. Если ты спишь достаточно, но выспаться все равно никак не удается, возможно, дело в вредных «постельных привычках», от которых тебе стоит срочно избавиться.

В твоей спальне слишком жарко

Во всей стране начался отопительный сезон, а минусовых температур на улице еще нет. Это значит, что в твоей квартире сейчас настолько жарко, что это легко может стать причиной недосыпа. По словам ученых, оптимальная температура для спальни – не более 20 градусов: в таком «микроклимате» твой организм быстрее расслабится, а сон будет крепким и спокойным. Однако, смотри не переборщи: не стоит спать с открытыми настежь окнами, достаточно будет просто хорошенько проветрить комнату перед сном.

Ты ложишься спать с полным желудком

Что греха таить, все мы любим съесть что-нибудь вкусненькое за просмотром сериалов перед сном. Однако, ночные перекусы – плохая идея не только для твоей фигуры, но и для качества сна: они могут вызывать несварение желудка и изжогу, что явно не поспособствует крепкому сну. Кроме того, исследования показали, что тем, кто любит перекусить перед сном, чаще снятся кошмары.

Ты спишь с гаджетами возле кровати

… или даже в самой кровати. Возьми себе за правило ни в коем случае не брать телефон или планшет с собой в постель, иначе незаконченная переписка и постоянные уведомления не дадут тебе покоя до самого утра. Включенный ноутбук или телевизор также не сделают твой сон спокойнее: свечение от экрана будет раздражать твой мозг даже во сне.

Тебе не подходит подушка

Уютная, мягкая подушка иногда может стать причиной храпа, остеохондроза или обострений астмы. Чтобы избежать этих проблем, выбирай подушку высотой от 5 до 9 см. Идеальным вариантом для крепкого сна станет эргономичная подушка, повторяющая естественные изгибы тела и снимающая нагрузку с мышц шеи и плеч.

Ты не соблюдаешь режим

Если позавчера ты засиделась за сериалами до 2 ночи, вчера отправилась в постель в 11, а на выходных планируешь повеселиться вовсю, отказавшись от сна вообще, то твой организм в скором времени точно даст сбой: он просто перестанет понимать, когда тебя будить в дальнейшем. Не создавай себе и своему организму дополнительный стресс: старайся ложиться спать в одно и то же время, и утром будешь чувствовать себя не разбитой, а действительно отдохнувшей.

Ты спишь не в полной темноте

Еще одной причиной, почему ты не высыпаешься, может быть постоянное наличие света в твоей спальне. И это необязательно может быть лампа или телевизор непосредственно в твоей комнате, но и ночные огни за окном. Чтобы создать благоприятную обстановку для качественного сна да и просто сделать комнату уютнее, обзаводись плотными шторами. Если же это не твой вариант – используй специальные маски для сна.

Ты спишь в синтетическом белье

Причем, это касается не только твоей ночной рубашки, но и самого постельного белья. Изделия из атласа выглядят красиво, но этот материал препятствует нормальной терморегуляции, задерживая тепло, а также становясь причиной повышенной ночной потливости и неспокойного сна. Выбирая постельный комплект или пижаму, в первую очередь обращай внимание на изделия из льна или хлопка.

Источник: pomada

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