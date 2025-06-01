5 главных ошибок, которые совершает каждый при сборе гардероба в отпуск

Хотите знать, где обычно прокалываются даже опытные путешественники? О своих находках, промахах и лайфхаках рассказывает звездный стилист Никита Карстен. Стилист знает толк в чемоданах и в том, как сделать так, чтобы все поместилось и ничего не забылось!

Куда бы вы ни направлялись — хоть на пару дней в ближайший отель, хоть в кругосветку, — одно правило остается железобетонным: ручная кладь – ваш лучший друг. Особенно когда билеты растут в цене, багаж становится платным удовольствием, а досмотр в аэропорту напоминает эпизод из шпионского триллера. Но что делать, если вы не из тех, кто умеет «уложиться по минимуму»? Пытаться вместить все в крошечный чемоданчик 35 на 56 сантиметров? Как можно отказаться от четырех пар обуви и трех клатчей? А если настроение вдруг поменяется? Нужно просто подойти к делу с умом! Поверьте, составить идеальный набор вещей, легко помещающихся в ручную кладь, не так сложно, как кажется.

Обувь, обувь и еще раз обувь

Давайте честно — чем чаще всего перегружается чемодан? Правильно, обувью. Причем не потому, что вы идете на Неделю моды. Просто появляется соблазн: «А вдруг понадобятся те лоферы? А если вдруг будет ужин на каблуках?» Именно обувь чаще всего становится тем самым лишним грузом. Постарайтесь взять как можно меньше пар — ровно столько, сколько необходимо по маршруту. Если это не шлепанцы или сандалии, обувь занимает слишком много места и, что обидно, не складывается. Надевайте самую массивную пару в дорогу. Едете в поход — надевайте трекинговые ботинки прямо в самолет.

Переупаковали? Бывает

Ох уж это вечное «на всякий случай»! Мы всегда перед отпуском, упаковываем чемоданы под завязку и наш номер в отеле превращается в настоящий склад в первые 10 минут пребывания. И все ради вещей, которые даже не покинут отель. Берите в путешествие одежду с двойной функцией. К примеру — кардиган, который можно носить и как верхнюю вещь, и как слой под куртку, — отличная находка. Отдавайте предпочтение вещам, которые можно легко постирать и надеть снова. Иногда достаточно просто освежить одежду утюгом — и вот она, как новая.

Честно «пробегитесь» по маршруту. Если нет шикарны ужинов и вечеринок — не берите наряды, в которых вы могли бы выйти на ковровую дорожку. Расставляйте акценты аксессуарами: шарфы, украшения — минимальный объем, максимум пользы.

Ограничьте себя в количестве вещей или хотя бы следите за соотношением: на каждую пару брюк — два-три топа. И, пожалуйста, перестаньте бояться повторов: никто не будет считать, в какой раз вы появились в этом платье.

Когда в чемодане все есть, а надеть нечего

Классика жанра: купила пару обновок перед поездкой в Париж, чтобы «выглядеть по-парижски», а в итоге — половина из них не сочеталась с привычным вам гардеробом. Одни брюки подходили только к одной блузке, а те — только к конкретным туфлям. Платье «на всякий случай» оказалось лишним, как и шикарный жакет, который оказался неудобным и непрактичным. В результате носила три вещи по кругу — зато удобно и без истерик. Так что в следующий раз перед тем как бросить в чемодан третье вечернее платье, спросите себя: «А оно точно мне надо?»

Неподходящая одежда

Слишком громоздкая (попробуйте весь день таскать с собой теплый свитер или куртку, когда погода резко стала теплой), слишком нарядная (платья, украшения и каблуки «на всякий случай», который так и не наступил), или просто «не моя» — вещи, которые выглядят красиво, но неудобны физически и вызывают внутренний дискомфорт, оставьте дома.

Все это вам ник чему. 99% случаев вам будет достаточно стиля smart casual. Никого ни разу не развернули у входа в ресторан или музей из-за недостаточной официальности. Главное — выглядеть опрятно и с ощущением, что вы постарались (например, чистая, сочетающаяся между собой городская одежда, а не спортивный костюм). Темные нейтральные оттенки почти всегда выглядят более элегантно, чем яркие цвета и броские принты.

Делайте ставку на многослойность. Температура может меняться в течение дня, и возможность легко снять или добавить слой одежды спасет и внешний вид, и самочувствие. Берите одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно и комфортно. То, что вы носите дома, — ваш ориентир.

Непрактичные сумки

Идеальная дорожная сумка — с двумя ручками: короткой для ношения в руке и длинной — через плечо. Днем удобно носить ее как кросс-боди, а вечером — элегантно взять в руку. Обратите внимание на вес сумки! Если она тяжелая уже в пустом виде, то с содержимым будет ощущение, что вы носите с собой малыша. Металлическая фурнитура, жесткий каркас и лишние отделения только добавляют нагрузку.

Продумайте безопасность. Выбирайте сумки, которые застегиваются на молнию. Кросс-боди сложнее вырвать из рук, а руку на ней всегда можно держать, если в толпе становится неспокойно. Убедитесь, что ремень достаточно широкий и не врезается в плечо. Цепочки, хоть и красивые, но в плане комфорта — полный провал.