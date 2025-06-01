Идеально к рыбе: изысканный лимонный соус из простых продуктов

Яркий пикантный вкус, свежий аромат и простота приготовления сделают этот рецепт вашим любимым. С таким соусом привычные продукты раскрываются по-новому.

Ингредиенты:

Приготовление:

Лимон промойте и потрите скребком. Снимите цедру мелкой теркой, а из мякоти выжмите сок.

В сковороде растопите на среднем огне сливочное масло, просейте через сито муку и перемешайте. Затем при постоянном помешивании влейте горячий бульон и теплое молоко.

Убавьте огонь до минимального и варите ещё несколько минут. Не забывайте постоянно помешивать.