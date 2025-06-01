Идеально к рыбе: изысканный лимонный соус из простых продуктов

Ароматный лимонный соус идеально сочетается с горячей и холодной рыбой, морепродуктами, блюдами из птицы. Также его можно использовать как заправку для салатов вместо надоевшего майонеза.
Яркий пикантный вкус, свежий аромат и простота приготовления сделают этот рецепт вашим любимым. С таким соусом привычные продукты раскрываются по-новому.
Лимонный соус для рыбы и салатов на бульоне
Ингредиенты:
-
лимон - 1 шт.;
-
куриный или овощной бульон - 250 мл;
-
молоко - 250 мл;
-
сливочное масло - 50 г;
-
мука - 2,5 ст. л.;
-
сахар - щепотка;
-
соль - 1 чайн. л;
-
перец белый молотый по вкусу;
-
белое вино - 50 мл (по желанию).
Приготовление:
-
Лимон промойте и потрите скребком. Снимите цедру мелкой теркой, а из мякоти выжмите сок.
-
В сковороде растопите на среднем огне сливочное масло, просейте через сито муку и перемешайте. Затем при постоянном помешивании влейте горячий бульон и теплое молоко.
-
Убавьте огонь до минимального и варите ещё несколько минут. Не забывайте постоянно помешивать.
-
Добавьте соус и цедру лимона, соль, сахар, специи, а также, по желанию, вино. Готовый лимонный соус остудите, чтобы он загустел.
Оставить комментарий