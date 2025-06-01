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Идеально к рыбе: изысканный лимонный соус из простых продуктов 0 535

Люблю!
Дата публикации: 01.06.2025
BB.LV
Идеально к рыбе: изысканный лимонный соус из простых продуктов

Ароматный лимонный соус идеально сочетается с горячей и холодной рыбой, морепродуктами, блюдами из птицы. Также его можно использовать как заправку для салатов вместо надоевшего майонеза.

Яркий пикантный вкус, свежий аромат и простота приготовления сделают этот рецепт вашим любимым. С таким соусом привычные продукты раскрываются по-новому.

Лимонный соус для рыбы и салатов на бульоне

Ингредиенты:

  • лимон - 1 шт.;

  • куриный или овощной бульон - 250 мл;

  • молоко - 250 мл;

  • сливочное масло - 50 г;

  • мука - 2,5 ст. л.;

  • сахар - щепотка;

  • соль - 1 чайн. л;

  • перец белый молотый по вкусу;

  • белое вино - 50 мл (по желанию).

Приготовление:

  • Лимон промойте и потрите скребком. Снимите цедру мелкой теркой, а из мякоти выжмите сок.

  • В сковороде растопите на среднем огне сливочное масло, просейте через сито муку и перемешайте. Затем при постоянном помешивании влейте горячий бульон и теплое молоко.

  • Убавьте огонь до минимального и варите ещё несколько минут. Не забывайте постоянно помешивать.

  • Добавьте соус и цедру лимона, соль, сахар, специи, а также, по желанию, вино. Готовый лимонный соус остудите, чтобы он загустел.

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