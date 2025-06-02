Что вызывает зажимы в шее и как с ними бороться

С проблемой напряжения и зажимов в области шеи сталкивался практически каждый взрослый человек. Это не просто временный дискомфорт — напряженные мышцы могут значительно ухудшать самочувствие, влиять на общее состояние организма и мешать выполнять повседневные задачи.

Эксперт: Илья Бурлаковский, специалист по нейронауке и исследователь

Что такое зажимы в шее и почему они возникают

По словам эксперта, мышечные зажимы в шее — это стойкое напряжение, вызванное различными факторами: от физических нагрузок до эмоционального напряжения. Под действием этих причин мышцы становятся «заблокированными» и теряют способность к полноценному расслаблению. Это, в свою очередь, может привести к болям, скованности движений и даже более серьезным последствиям.

Часто первопричиной становится банальное длительное нахождение в неудобной позе — будь то работа за компьютером, сон на неподходящей подушке или неправильная осанка в течение дня.

Как проявляются шейные зажимы: основные симптомы

Симптомы могут отличаться у разных людей, но чаще всего встречаются следующие признаки:

Общее чувство усталости, упадок сил;

Трудности с движением шеи, скованность;

Тупая, ноющая боль в области шеи, плеч и даже основания черепа;

Головные боли, которые могут отдавать в височную область или глаза;

Онемение, покалывание в руках или пальцах.

Врач подчеркивает, что при появлении таких симптомов не стоит пытаться диагностировать себя самостоятельно — лучше обратиться к специалисту. Даже легкая форма проблемы может со временем привести к ухудшению качества жизни, особенно если не принять своевременных мер.

Почему появляются зажимы: основные причины

Причин появления шейных спазмов может быть множество, и чаще всего они действуют в комплексе. Вот наиболее распространенные:

Нарушение осанки и малоподвижность

Сидячий образ жизни, неестественные позы за компьютером или смартфоном, сутулость и сон в неправильной позе ослабляют мышцы, способствуя развитию напряжения в шее.

Хронический стресс

Когда человек испытывает постоянное эмоциональное напряжение, его тело тоже реагирует — мышцы напрягаются, в том числе и в шейной зоне. Это может происходить незаметно, но со временем приводит к стойким зажимам.

Перенапряжение без отдыха

Физические нагрузки без достаточного восстановления становятся причиной износа тканей и перегрузки мышечного корсета. Организм нуждается в отдыхе, и его игнорирование приводит к сбоям.

Травмы

Даже незначительное повреждение шеи может повлечь за собой хронические проблемы: боли, ограничение подвижности и мышечные зажимы, особенно в области затылка и шейного отдела позвоночника.

Можно ли справиться самостоятельно?

Некоторые считают, что можно устранить шейный зажим дома — например, с помощью компрессов или массажа. Однако Бурлаковский предостерегает: область шеи очень чувствительна и не терпит неосторожных манипуляций.

Как подчеркивает специалист, допустимы лишь мягкий самомассаж и простая гимнастика, направленная на растяжку и укрепление мышц. Все остальное лучше доверить врачу, особенно если наблюдаются сильные боли, онемение или другие тревожные симптомы. Самолечение в таком случае может только усугубить проблему.

Как предотвратить шейные зажимы

Профилактика — ключ к здоровью. Для того чтобы снизить риск появления зажимов, важно следовать нескольким простым правилам:

Следите за осанкой: держите спину прямой, а голову — на одной линии с позвоночником;

Создайте комфортное рабочее место: подберите подходящую мебель и освещение, расположите монитор на уровне глаз;

Избегайте чтения в постели, особенно в неудобных позах;

Регулярно выполняйте упражнения на растяжку и укрепление мышц спины и шеи;

Делайте перерывы при длительной работе за компьютером или за рулем — хотя бы раз в час вставайте, потягивайтесь, делайте наклоны и вращения плечами.

Источник: whoopee