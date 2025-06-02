Японские секреты красоты: 7 продуктов, которые нужно есть постоянно

Японки — признанные долгожительницы и образец ухоженности без лишней косметики. Их кожа светится, волосы блестят, а возраст часто сложно угадать даже приблизительно. В чем секрет? Конечно, генетика и образ жизни играют роль. Но немалое значение имеет питание — осознанное, сбалансированное и сезонное. Нутрициолог Елена Мухина рассказала о продуктах, которые японцы включают в рацион регулярно — их точно стоит взять на заметку.

Натто (ферментированные соевые бобы)

Запах специфический, консистенция странная и скользкая — но эффект на здоровье феноменальный. «Натто богат витамином K2, который укрепляет кости и сосуды, а также пробиотиками, улучшающими пищеварение и состояние кожи. Это натуральный антивозрастной суперфуд с эффектом "изнутри наружу», — утверждает эксперт.

Морские водоросли (вакамэ, комбу, нори)

Источники йода, кальция, железа и антиоксидантов. Водоросли помогают поддерживать здоровье щитовидной железы, выводят токсины и замедляют процессы старения. В японской кухне водоросли добавляют в супы, салаты, рис и даже напитки. Главное — не перебарщивать: слишком много йода — тоже не хорошо.

Зеленый чай (матча, сенча)

Не просто напиток, а ежедневный ритуал долголетия. Такой чай богат катехинами — мощными антиоксидантами, замедляющими клеточное старение. Матча особенно ценится за высокую концентрацию хлорофилла, витаминов и L-теанина, который улучшает настроение и снижает уровень стресса.

Рыба (особенно жирная: скумбрия, лосось, сардины)

Источники омега−3 жирных кислот, которые улучшают состояние кожи, защищают сердце и снижают уровень воспаления. Японцы едят рыбу практически каждый день, часто в сыром или слабосоленом виде, что сохраняет максимум пользы.

Дайкон (японская редька)

Легкий детокс-продукт с ферментативной активностью. Улучшает пищеварение, очищает печень, помогает усваивать тяжелую пищу. Часто подается к жирным блюдам или в виде теплого гарнира — еще один секрет пресловутой японской легкости.

Тофу

Мягкий, нежный, богат растительным белком, кальцием и изофлавонами. Тофу снижает уровень плохого холестерина, поддерживает гормональный баланс и насыщает без перегрузки. Его едят как в горячих, так и в холодных блюдах — от супов до десертов.

Кунжут и кунжутное масло

Небольшие семечки с огромным потенциалом. Кунжут содержит цинк, магний и витамин Е — важнейшие элементы для кожи, волос и гормонального баланса. Масло применяют и в еде, и в уходе за телом. А паста «гома» — основа многих соусов и салатов.

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