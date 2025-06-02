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Когда краснеет лицо — и почему это не всегда опасно 0 541

Люблю!
Дата публикации: 02.06.2025
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Когда краснеет лицо — и почему это не всегда опасно

Покраснение кожи лица — один из самых частых поводов для визита к дерматологу. Многие воспринимают его как временный косметический дефект, однако на деле это может быть симптомом более серьезных проблем со здоровьем.

Эксперт: Александра Филева, врач-дерматолог

По словам специалиста, покраснение чаще всего связано с расширением сосудов. Это естественная реакция на холод, жару, острые блюда, алкоголь, физическую активность и даже стресс. У людей с чувствительной кожей такая реакция может возникать даже на минимальные внешние раздражители.

Однако если краснота становится стойкой, сопровождается жжением, зудом или другими неприятными ощущениями, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить возможные заболевания.

Возможные причины: от розацеа до гормональных сбоев

Одной из самых распространенных причин хронического покраснения является розацеа — заболевание, при котором мелкие сосуды на лице расширяются и воспаляются. Обычно поражаются нос, щеки и лоб. Без лечения симптомы усиливаются, особенно у людей со светлой кожей.

Также краснота может быть проявлением аллергической реакции — например, контактного дерматита. В таком случае кожа не только краснеет, но и может отекать, чесаться, а иногда и покрываться высыпаниями. Причиной нередко становятся косметические средства, лекарства или бытовая химия.

Помимо кожных заболеваний, покраснение может говорить и о внутренних нарушениях:

  • гипертония — при повышенном давлении сосуды расширяются, в том числе и на лице;

  • заболевания печени — например, гепатит или цирроз могут вызывать неравномерное покраснение, появление сосудистых звездочек и даже желтушность кожи;

  • гормональные изменения — например, при менопаузе или заболеваниях щитовидной железы может наблюдаться внезапная или постоянная краснота лица.

Особые случаи: когда красный нос — повод для беспокойства

Если покраснение локализуется в основном на носу, стоит обратить внимание на возможное развитие ринофимы — утолщения кожи, возникающего как осложнение розацеа. В таком случае нос становится бугристым и постоянно красным. В редких случаях покраснение может быть связано с системной красной волчанкой — аутоиммунным заболеванием, при котором на лице появляется характерное пятно в форме бабочки.

Как лечить и что можно сделать самостоятельно

Профилактика включает в себя избегание провоцирующих факторов — алкоголя, острой пищи, перепадов температуры. Уход за кожей должен быть деликатным, без агрессивных скрабов и спиртосодержащих тоников.

Подход к лечению зависит от причины:

  • кожные заболевания лечат с помощью лазерной терапии и дерматологических препаратов; при аллергии назначаются антигистаминные средства;

  • если краснота связана с внутренними проблемами, может потребоваться помощь терапевта, гастроэнтеролога или эндокринолога.

Эксперт подчеркивает: если покраснение становится хроническим, его не стоит игнорировать. Часто это не просто косметический дефект, а сигнал о состоянии организма.

Источник: whoopee

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